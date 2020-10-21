美日印澳等國近日互動頻繁，「亞洲小北約」隱約可見雛形。美國國防部長艾斯珀20日誇口，稱美國全球同盟的實力是中國或俄羅斯無法匹敵的，中俄兩國「加起來可能也只有不到10個盟國」。

美國之音報導，艾斯珀在華盛頓智庫大西洋理事會（The Atlantic Council）發表演講時說，美國軍隊目前的首要任務之一，就是加強與盟國的合作、建立夥伴關係，並制定協調戰略方針，以應對北京和莫斯科的軍事擴張和侵略行為。

艾斯珀批評，「中國軍隊對南海島礁的軍事化，以及俄羅斯企圖吞併克裏米亞和入侵烏克蘭東部，都表明他們肆無忌憚地企圖破壞其他國家的自治，並損害包括北約和其他對美國安全至關重要國家和機構的能力與凝聚力」。

他認為，美國的全球盟友和夥伴力量強大，這是競爭對手和敵人無法匹敵的，「事實上，中國和俄羅斯加起來，可能也只有不到10個盟國」。

他稱讚美國的同盟和夥伴關係是「經過戰火和犧牲的洗禮而形成的」，這種關係「深深根植於我們的共同價值觀和利益。其中許多同盟關係經過了歷史的考驗，至今仍然是國際秩序的支柱」。

與此同時，美國、日本與澳洲19日在南海美國海軍第七艦隊作戰區域，進行今年的第5次三方聯合軍演。第七艦隊表示，此次三方聯合演練的目的，是增強盟國聯合維護海上安全及戰備能力，以及回應任何區域緊急情況的能力。

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進則嘲諷，美日印澳所謂的「亞洲想北約」絕對搞不起來，這四國只是在虛張聲勢。

(中時 )