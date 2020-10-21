今年1期水稻因面臨低溫、缺水等氣候異常因素，發生稻穗不稔實「空包彈」，致稻農收穫量減少發生損失，農委會推出的「水稻區域收穫保險」計有7縣市、29鄉鎮符合保險理賠條件，計有3,592位稻農受益，理賠面積8,702公頃，理賠金額達1億餘元，其中花蓮縣及臺東縣理賠金額達7,600萬元，農金局已促請產險公司啟動理賠，讓農民的損失可以儘速得到補償。

農金局指出，自106年2期推出水稻區域型收穫保險，保險事故不限於天災事故，也包括了疫病及蟲害等因素導致減產，提供稻農全方位的保障，例如108年1期稻熱病、本年1期因氣候異常導致稻作歉收等均能獲得保障。推出迄今，計有6,817位農民獲得理賠，理賠金額計1.5億元，有效填補農民因短收導致損失，提高農業經營保障。

農金局指出，水稻保險是依農糧署公布當期坪割數據為理賠基準，如當期平均收穫量低於保證收穫量，不須勘損，即由產險公司啟動理賠，自動撥付理賠金給投保農民；為減輕農民負擔，農委會提供50％保險費補助，各縣市政府亦可加碼提供補助，農民最低僅須負擔10％保費；另為使保單更貼近農民需求，本年也將2期水稻保險保障程度由80％提高至85％，期能讓農民辛苦栽種的成果獲得充分保障。

農金局進一步強調，農業保險試辦迄今，已開發21種品項，33張保單，未來將持續開發新品項保險，增加保障涵蓋範圍，且農業保險法於本年5月27日經總統公布，預計110年正式施行，刻正研擬法規配套，並籌設財團法人農業保險基金，逐步蓄積承保能量，讓更多農民可以參加農業保險。農委會將持續滾動檢討保單內容，更貼近農民需求，提高農民參與率，並分散政府遭遇巨災之財政支出，建構完備的農業保險體系。

(工商 )