美國總統大選結果，是否會影響台灣經濟？三三會理事長許勝雄直言，不管誰當選，台灣即使關心，也沒有辦法影響與改變，因此「自立自強，比較重要」，工商協進會理事長林伯豐則認為，台灣都要小心應對。不過，經濟部長王美花則認為，不管誰當選，台灣都會是美國非常好的伙伴。

三三會21日召開例會，美國總統大選牽動台美關係、中美貿易戰。許勝雄指出，由於美國民主黨與共和黨的政綱、施政大方向與策略是不太一樣的，川普的共和黨政府把遏阻大陸的成長作「強國之間的爭霸戰」，因此，如果川普連任，中美貿易戰改善的機會比較小。

但是，許勝雄指出，如果是民主黨的拜登入主白宮，中美貿易雖然會有改善的機會，但是，兩大強國對立的情形，也難因政黨輸替而有大幅度的改變，因此，不管誰當選，台灣都要自己調整產業的競爭力，在經濟領域與世界接軌，讓台灣的人民能夠安居樂業，這是台灣要思考的問題，畢竟，美國的總統大選即使關心，也沒有辦法影響與改變，「自立自強，比較重要」。

林伯豐則認為，台灣對美國的態度要慎重、再慎重，因為過去美國總統大選不是A、就是B當選，現在還會有第三種可能，就是選舉結束了還會有訴訟，台灣要很小心、很小心、很小心。所以，不論誰當選，台灣的經濟一定都會受到影響。

但是，王美花則認為，不管誰當選，台灣都會是美國非常好的伙伴，從最近以來，美國兩黨的參、眾議員，對台灣的支持是愈來愈強烈，因為不管朝野都看得到台灣在亞洲是非常關鍵的戰略角色，「這就是我們台灣的強項。」

(工商 )