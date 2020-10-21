眼看秋冬到來，新冠肺炎疫情持續在歐美各國回燒，季節性流感又蠢蠢欲動。新冠疫苗還沒個影、流感疫苗又很多人沒得打，要預防兩種傳染病上身，我們可以做什麼？

無論是新冠肺炎（英文：Covid-19）、還是流感，要預防疾病上身，醫療專家都建議，最終還是要靠人的免疫力。哪些營養素可以提升免疫功能？美國過敏與傳染病研究所（NIAID）所長、白宮防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）公開說，他會吃維生素D和C，至於其它的營養補品，就大可不必。

白宮防疫大將：維生素C、D增強免疫力

「如果缺乏維生素D，會影響身體抵抗感染的能力。」佛奇透過對談影片表示，為了避免感染新冠肺炎，他會補充維生素 D，以增強免疫力，同時還會加上維生素C，因為C是很好的抗氧化劑，讓免疫保護力更全面。

約翰．霍普金斯大學公衛安全學者亞達利亞（Amesh A. Adalja）呼應佛奇的建議，他說許多研究都顯示，維他命D有益人體對抗呼吸道感染。《PLOS One》最近刊登的研究指出，如果新冠肺炎病患攝取足量的維生素D，就能降低病情惡化的機率。美國川普總統治療新冠肺炎時，處方藥單就包括維生素D。

維生素D有益呼吸道健康

維生素D除了幫助人體對鈣質的吸收，以強化骨質、減少骨折，同時還能抗發炎，增強身體免疫細胞功能，讓免疫系統正常運作。許多研究發現，人體缺乏維他命D，將會增加呼吸道疾病的感染機率，包括肺炎、氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD），以及病毒或細菌性感染疾病，連帶影響肺部功能。

2017年《BMJ》的一項大型跨國研究分析指出，服用維生素D補充劑，可預防包括感冒和流感在內的急性呼吸道感染，尤其在缺乏維生素D的人身上，效果最為顯著。而且每天或每週固定攝取補充劑，比起偶而才吃的效用更好。另一項在刊登在《PLOS One》的研究也顯示類似的結果。

維生素C：降低感冒風險

許多蔬果都含有的維生素C，可幫助人體抗氧化、抗發炎，有益於維持免疫力。《考科藍（Cochrane）》刊出的文獻研究指出，病人在感冒時服用維生素C，可縮短成人（8％）或兒童（14％）的病程。另一項研究則顯示，運動量大的選手或軍人，每天服用1公克的維生素C，可減少50％的感冒機率。

要補充多少才夠？

維生素D屬於脂溶性，含有的食物種類較為有限，包括富含油脂的魚類、牛肝、起司、蛋黃等。

除了從食物攝取，人體還可以透過日照合成出維生素D，1天只要曬太陽10～30分鐘，即可產生一日所需的維生素D。不論是經由飲食或是皮膚合成，維生素D都需經過肝臟與腎臟轉化，才能為人體所吸收。

根據美國國家衛生研究院（NIH）的建議，成人1天攝取15微克的維生素D就足夠，280克（約一個巴掌大的厚切片）生鮭魚肉，就含有16微克的D。

至於維生素C，女性1天需75毫克，男性需要90毫克。人體無法自行合成C，必須靠飲食攝取。由於屬於水溶性維生素，容易因為烹調方式而加速流失。每100克綠花椰菜，就含有89毫克維生素C，每100克的芭樂，就含有228毫克。

(中時新聞網)