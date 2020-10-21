台北市的高房價一向讓人忘之卻步，讓想進駐台北市的民眾只好轉向周邊發展，例如新北市。有網友便請益大家，如果買房的話，「深坑有車的話是不是還不錯？」

原PO在PTT home-sale板發文，上班地點也能停車，這樣的話深坑算是不錯的的地點嗎？因為交通部分看起來還不錯，開車到文山區、信義區都還算快，重點是房價低很多，他想問深坑有沒有什麼缺點，如果想要純自住的話可以買嗎？

許多網友紛紛大表贊同，「住過一陣子，覺得不錯，開車到信義區10分鐘」、「蛋白蛋殼區挑有快速道路或國道的通常都不會太差，只是機能不能跟市區比」、「真的CP值高，就是小孩學校問題」、「深坑開到象山比想像中快很多」、「在信義區上班的人住深坑，開車CP值很高啊！我好幾個認識的就這樣住」、「環境好空氣好，十分鐘路程的象山兩千買一間廁所差不多」、「深坑有些獨棟看起來的確蠻吸引人的」。

但是，也有少數網友表示不認同，直指交通是很大的問題，「深坑要開車才方便，但是不開車很不方便，大眾交通 = 0，若需要大眾交通可以考慮汐止」，而「下雨」、「深坑高壓電塔多，電磁波多」，也是他們不將深坑列入考慮的原因。

此外，根據實價登錄資料，新北市深坑的房價顯示單坪落在24.99萬。比起台北市各區的房價，都顯得平易近人多了。

(中時新聞網)