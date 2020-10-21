「書畫鑑識專家」葉國新赴三總 邀醫師共探鑑藏新領域。（三總提供／吳康瑋台北傳真）

三軍總醫院於21日邀請知名「書畫鑑識專家」葉國新，參與全院醫師早會，以雅俗共賞的方式，將其遠赴英國所習得的科學化、邏輯化及系統性之藝術鑑定方法學與眾醫師分享，並談論藝術鑑賞相關領域的專業知識，精彩萬分。

三總以醫術高超聞名全亞洲，演講期間台上台下互動熱絡，葉國新以其耗費十餘年，實際走訪全球著名博物館，並親自拜訪書畫家及其弟子家屬所取得的第一手珍貴資料「墨海春秋－古今書畫藝術鑑藏研究》為引楔，帶領醫師群直探藝術鑑藏核心。

葉博士指出，藝術鑑定是最深沉的欣賞，其核心價值在於為藝術藏品辨真偽、評優劣，帶領藏家通往真善美的道路，真品自然經得起考驗，例如2018年香港佳士得秋季拍賣會上，蘇軾「木石圖」即以高達18億新臺幣的高價成交。

另一例是原先被認為是弟子仿畫的義大利文藝復興巨匠達文西耶穌肖像「救世主」，也在經過修復及鑑定後，被認定為真跡，並以高達135億新臺幣的歷史天價拍出，現場還以藝術檢測的科學儀器與醫學應用領域有些許相關，他也逐一介紹給現場醫師，引起不小共鳴。

講座中博士還跟大家玩⸢超級比一比⸥遊戲，現場對照真偽畫作，考驗醫師們的火眼金睛。葉博士對三總醫師們的藝術鑑別眼光讚嘆有加，直誇醫師明察秋毫；與會醫師莫不對於這套科學性、邏輯性俱足，且妙不可喻的藝術品分析鑑定方法興趣盎然，葉博士對醫師們深厚的求知學習力深感敬佩，也欣慰能在藝術鑑藏的推廣上更獻己力，讓醫界一同薰染藝風，演說會後也受王智弘院長頒贈紀念禮，以表院方的感謝之意。

素負⸢鑑藏界福爾摩斯⸥美譽的書畫鑑識專家葉國新博士，是華人第一位榮獲英國「藝術鑑定學」博士學位之學者。曾任司法官學院檢察首長領導研習班、刑事警察局鑑識科等公家單位書畫鑑定講師，長年為世界各地博物館、拍賣公司及收藏家鑑定書畫作品，集藝術家、鑑定師、拍賣官等多重身分於一身。

國際刑事鑑識專家李昌鈺博士曾讚其為「極具國際盛名、首屈一指的書畫鑑定權威」；當代知名書畫大師劉國松先生更表示： ⸢葉博士是我少見年輕一代無論在做學問、工作、待人處事各方面，都非常慎重嚴謹的學者。⸥並推崇博士所著的「墨海春秋」在藝術鑑定學門中，是極具代表性的鉅著。

「墨海春秋－古今書畫藝術鑑藏研究」一出版便獲金印獎，全書72萬字，限量2000套，是臺灣第一套具學術性、系統性、邏輯性，且深入市場剖析之完整古代及近現代書畫鑑定學專著，內有近二千張來自全世界各博物館的珍貴圖片，以最接近真跡的標準要求印製，是世界各大藏家人手一本的重要鑑定參考書籍。

葉國新所創立的⸢墨海樓國際藝術研究機構⸥於鑑賞界深執牛耳，在藝術品鑑定上廣具公信力，已成為國內外博物館、拍賣公司及公家單位的重要諮詢顧問，除了定期開辦藝術鑑賞課程之外，葉博士也致力於藝術的交流推廣與藝文公益活動，除不定期舉辦名藝術家的講座與展覽之外，亦熱心公益獎助學，對社會極有貢獻。

(中時 )