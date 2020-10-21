繪圖晶片(GPU)大廠NVIDIA將以400億美元(超過1.1兆元新台幣)併購矽智財大廠安謀(ARM)，震撼半導體產業，但包括ARM創辦人、英國政府、矽谷巨頭都對此表示異議，在陸美關係緊張下，傳出華為等陸企領頭，呼應北京當局堅決否定該項併購案。

據外國財經媒體報導，大陸幾家科技大型公司不斷對大陸監管機關遊說，希望能否定這項交易，或是對其做出限制，最大的主因，就是擔憂NVIDIA併購ARM，會阻擋陸企使用ARM的技術，迫使這些陸企暫停與ARM的業務往來。

ARM先前表示，將在該公司與NVIDIA之間設立一道防火牆，避免NVIDIA得知ARM的客戶資料。此外，NVIDIA創辦人黃仁勳也表示，不會影響ARM與競爭對手的業務關係。

不過，在陸美關係緊張下，川普政府甚至限制只要是出貨含有美國技術的半導體產品與服務，就要經過美國商務部審查通過才能出貨給華為，由於ARM處理器架構市占率極高，大陸擔心這起併購案將成為美方再起制裁的另一個起始點，這家在英國創辦的企業被日本軟銀集團併購後，如今將落在美企手上，將影響ARM的中立地位。

北京當局也將審查該併購案，因為大陸是全球最大的半導體消費國，每年約進口3000億美元的晶片，高度對晶片需求，恐怕很難說服大陸監管機關放行，像是要求ARM的業務獨立或拆分，保住大陸科技公司的正常營運。

華為對此消息不予置評，大陸監管機關也沒有回應，NVIDIA則是引述黃仁勳本月初的評論，指稱併購案會順利進行。

(中時新聞網)