桃園將於明年元旦實施容積移轉代金制，建商在捐地之外增加一個繳代金方式換容積，但全國公保地主自救會21日赴議會陳情控估價制度黑箱、圖利建商，要求建立樓地板、公開透明且專款專用。都發局長盧維屏斥不能光以低價當例子，強調代金制度化讓地主有更多選擇權。

全國公保地主自救會祕書長李奇昱表示，市府財政有限，讓建商購入未徵收的公設保留地捐給政府換取容積移轉，桃市府明年元旦將增加「融移代金制」，在捐地之外增加捐錢選項，但估價制度不夠透明，像是八德就有地主半年前建商喊公告現值1.1倍買地，代金制估價後僅剩6成，價格腰斬，建商反悔不買，要等明年繳代金降低成本，造成地主等不到政府徵收，只能低價變現，根本是二次強姦地主。

李奇昱直言，政府都得以公告現值1.4倍徵收，豈能放任建商以6成價徵收，市府再以納稅錢倒貼，根本是圖利建商，認為容積代金不能低於徵收價，要求建立公告現值1.4倍的樓地板限制，他也斥市府要以代金徵收瓶頸路段，卻放任早已被公眾使用多年的既成道路不徵收，對現有地主非常不公，要求制定代金收支管理條例，專款專用、估價透明化，不能再讓全市8萬多名地主，沒租金、沒補償費，還要被逼賤賣財產。

「估價有高也有低！」盧維屏表示，市面上公保地價值普遍低於公告地價，透過代金制讓地主也多一個選擇權，可以公告現值1.2倍協議價購、也能讓建商徵收，直言若一定要1.4倍才叫「公平」，全台早實施了，但財政困難排隊等徵收恐要排到天荒地老，他也強調估價是採跟地政局同樣3家估價師，還要送市府複查，感嘆自救會論述對願意努力面對問題的桃園不公平，桃園只是將現存母法的制度穩健積極地制度化施行，實施後也會再滾動式檢討。

(中時 )