為了促進後疫情時代的就業媒合、縮短待業週期，新北市勞工局下半年接連辦理百場徵才，年底最大場就業博覽會將於24日在新莊體育館登場，為提供市民朋友多元的職缺，現場邀請75家廠商，提供2500個以上工作機會。

新北市政府就業服務處表示，由於旅宿餐飲業景氣回穩，本場次參與廠商數徵才達3成6(27家)，其中人力需求大的餐飲業雲雀國際、米塔集團，分別開出了110個及80個職缺，提供求職民眾前來應徵；其次是科技製造業佔3成(23家)，燿華電子開出各類型工程師及技術員等多樣職缺；現場亦有台灣高速鐵路、正隆集團、王品餐飲等知名企業前來求才，有興趣的求職民眾趕緊準備好應徵！

活動現場除了75家徵才廠商以外，亦有安排許多宣導攤位，其中VR求職體驗及職涯講座專區為本場次一大特色，透過VR虛擬實境設備，讓現場求職者能預先了解企業內部工作內容及環境，目的是讓求職者能找到心目中的理想職缺。

而職涯講座則邀請心靈專家-游麗君擔任講師，他本身是一名塔羅牌占卜師，也是職涯發展專業講師，提供不同族群的轉、求職民眾職涯諮詢。當天現場向民眾分享求職及職場上壓力調適、化阻力為助力等課題，也提供免費職涯塔羅諮詢，鼓勵求職者在職涯道路上能實踐自己的理想。

勞工局持續協助應屆畢業青年順利接軌職場，降低職場新鮮人「畢業即失業」，在活動現場有青年就業服務區，專業的就業服務員可供洽詢申請津貼等事宜。另針對設籍本市18歲至29歲的應屆畢業生，自7月1日起首創推動「應屆畢業青年職業訓練補助計畫」及「應屆畢業青年初次尋職就業服務2.0」，讓青年藉由職業訓練培力一技之長，並在尋職期間提供就業輔導服務及津貼補助，以減緩經濟壓力，安心就業，合計最高補助新臺幣3萬5000元。

(中時 )