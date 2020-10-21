國發會主委龔明鑫表示，國發會委員會已經同意，前鎮漁港專案由原先50億元加碼至60億元，整體計畫已送行政院院會，待院會核定後，將加速動工，2年內完成。

立委賴瑞隆21表示，他在21日質詢國發會主委龔明鑫，有關前鎮漁港建設專案計畫進度時，龔明鑫做上述表示。

賴瑞隆強調，行政院長蘇貞昌自去年10月29日視察前鎮漁港，宣示前鎮漁港比照國際觀光漁港，要求農委會成立中央專案小組，盡速規畫完整方案，並在今年8月25日宣布，中央支持前鎮漁港專案建設，將投入50億元預算，不僅要建設一棟現代化多功能的物流大樓，也要以「百年大計」規格，做好「漁、貨、人、車」的整體規劃。蘇院長和高雄市長陳其邁也強調，相關工程務必要在2年內完成。

賴瑞隆認為，前鎮漁港改造計畫中，「多功能水產品物流大樓」是重心，務必諮詢各專業意見、瞭解市場需求，將實務經驗納入多功能水產品物流大樓的設計中，讓新建設具有經營可行性及經濟效益。

他表示，根據農委會規劃，前鎮漁港60億元改造計畫，包含多功能水產品物流大樓22億元、船員服務中心4.5億元、漁業作業碼頭改善10億元、景觀及休憩環境營造9.09億元、下水道建設14.41億元。

其中，多功能水產品物流大樓將建置符合衛生安全規範的水產品生產運銷場域，並引導漁業產業與文化休憩活動。

賴瑞隆表示，前鎮漁港60億元的改造計畫，將會是大南方計畫海洋產業的新亮點，期待中央地方加速合作，2年內如期如質完工，讓新前鎮漁港帶動海洋產業的發展，台灣朝向更進步的海洋國家前進。

(工商 )