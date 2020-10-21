由經濟部國際貿易局主辦的「高雄國際食品展」，今年已邁入第14屆，將自109年10月22日起一連4天再度與「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」以及「高雄國際清真產品展」聯合於高雄展覽館同期展出，現場匯集我國高品質的食品、農漁畜牧產品，並設有史瓦帝尼館、拉丁美洲館及外國多元異國美食，同時整合飯店、餐飲與烘焙設備，完整串聯食品產業鏈，是南臺灣年度最專業的食品產業展覽平臺，協助我國食品產業與國外重要食品通路商建立夥伴關係，也再度提升高雄國際能見度。

貿易局為協助廠商開發外銷新市場，並落實新南向政策促進我國食品出口成長，於展覽首日辦理農產食品通路商線上採購洽談會，邀請來自日本、韓國、港澳、俄羅斯以及新南向國家新加坡、澳洲、紐西蘭、緬甸與泰國等9國及地區32位買主線上參加一對一視訊採購洽談。為建構國內友善清真環境及輔導國內廠商取得清真驗證，在展中辦理線上清真市場說明會，促進廠商參展效益，帶動食品產業商機。另高雄市政府海洋局及農業局與台灣水產工業同業公會籌組台灣優質農漁水產廠商參展專區，彰化縣企業拓銷聯合協會亦首次率團匯集休閒食品、果汁茶飲、堅果雜糧及養生素食等優質廠商，與來自臺灣各地食品業者廠商展出眾多精選優質產品，展覽內容精彩可期。

高雄食品展展覽期間將同步舉辦各式精彩的舞台活動，如「產品推廣會」提供參展廠商舞台推廣其優質產品建立品牌形象、「名廚料理秀」邀請星級飯店主廚現場分享烹飪美食秘訣，另展覽首日舉辦首屆「TA-KAO城市盃全國調酒大賽」，讓各路調酒好手前來挑戰，凝聚展場人潮並帶動飲品商機。

展覽除食品、飯店或餐飲設備、清真、通路商等專業買主可網路預登參觀，亦開放民眾購票參觀，一票可通行3展，並提供免費接駁車往返展館及捷運三多商圈站，歡迎業者多加使用，詳情請上官網www.foodkh.com.tw查詢。

(工商 )