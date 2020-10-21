為協助廠商疫後超前部署東協及印度市場、掌握投資新機會，經濟部投資業務處於今（21）日在臺北國際會議中心舉辦 「2020臺灣-東協、印度投資策略夥伴論壇」，經濟部投資業務處表示，今年COVID-19疫情對全球經濟與經貿往來影響甚鉅，但不減臺商對新南向投資布局諮詢熱度，本次論壇出席人數計約300人，會場互動熱絡。

今年論壇邀請渣打國際商業銀行東北亞區資深經濟學家符銘財及工研院產業科技國際策略發展所組長馬利艷，分別針對疫後時代全球產經情勢變化與產業布局趨勢進行專題演講，並邀請東協及印度駐臺官員與產業專家，針對後疫情時代各國投資利基、升級轉型及財務金融規劃等議題交流對談。此外，當日下午安排一對一洽談，提供業者與各國駐臺代表人員直接溝通交流平臺。

經濟部投資業務處處長張銘斌於開幕致詞指出，臺商企業在美中貿易衝突及COVID-19疫情影響下，調整以往集中於中國大陸的生產模式，增加海外生產基地以分散風險，多將高端研發部分移回臺灣，而需要大量生產部分則借重當地充裕的人力與土地資源移往東協及印度等地，我電子大廠如緯創、鴻海、和碩、仁寶、佳世達等都已轉移赴新南向布局。經濟部將持續從投資及產業合作等面向，協助臺商在新南向國家尋求可能的合作模式與市場商機，並將持續與新南向國家洽簽或更新投資保障協定，維護臺商投資權益、深化與各國的投資夥伴關係。

渣打國際商業銀行東北亞區資深經濟學家符銘財說明COVID-19及美中貿易緊張局勢對於全球供應鏈之影響，疫情造成全球經濟急凍及未來需求消失，各國面臨平衡疫情控制與維持經濟正常運作的挑戰，經濟發展充滿不確定性，在各國採取不同經濟振興措施下，預期未來各國經濟復甦力度將不同，而美中貿易衝突問題對產業影響更為深遠，預期美國在選後將繼續對中國施加壓力，美中衝突如無緩解，世界將邁向兩套平行互斥系統，而東協與印度地區因具備同時可服務分別以美國及以中國大陸為主之兩套系統的產業鏈，將是全球製造業兵家必爭之地；工研院產業科技國際策略發展所組長馬利艷表示，疫後時代產業布局趨勢，電子產業未來在東協及印度之布局重點，認為中國+1（N）是臺商電子業應對國際局勢變化的生產基地布局選擇，未來電子業臺商投資布局重點國家將是越南、泰國、印度。

為進一步協助廠商深入瞭解印度及東協各國後疫情時代的投資合作商機，論壇亦安排由印度及東協各國駐臺代表，深入剖析各國對外資最新協助措施及優惠政策：印度祭出「大規模電子製造業生產連結獎勵計畫（PLI Scheme）」、「電子零組件與半導體製造計畫（SPECS）」、「電子製造業聚落2.0計畫（EMC2.0）」等誘因，致力打造印度成為全球電子產品製造基地；泰國祭出「刺激投資措施」，今年底前向泰國投資促進委員會（BOI）提出投資申請，且能夠在2021年底前投資超過10億泰銖之外商，可取得再多5年的企業所得稅減半優惠。

馬來西亞推出「短期國家經濟復甦計畫」（Penjana），外資企業在製造業的新資本投資介於3億馬幣至5億馬幣，可享有長達10年期的0％稅率，新資本投資額介於5億馬幣以上的外資企業，則可享有長達15年0％稅率；菲律賓國會正研擬如「企業復甦及稅務優惠法案」（CREATE）等優惠措施，將現有之企業所得稅（CIT）自30％一次性降低至25％，取代原有之「企業所得稅暨獎勵改革法案」（CITIRA）逐年降低CIT稅率1％直至目標值20％；越南為吸引外國大型投資案，已成立外資促進工作小組，針對符合越南發展經濟需求的投資項目如高科技及高附加價值產業提供專案協助；印尼國會則已通過創造就業機會綜合法案（Omnibus Law Job Creation Bill），將放寬外人投資限制、放寬外籍人士赴印尼工作限制、簡化許可證核發程序等。

此外，針對次波疫情廠商所關切之「金流管理規劃」及「企業切入數位化領域」議題，中國信託印度斯理柏魯德分行江明群行長建議，臺商面對海外投資常見的外匯管制與融資問題，可尋求當地優良顧問公司的協助以降低風險，另應備足資金因應未來的不確定性；KPMG安侯建業企業績效與創新科技服務劉彥伯執行副總則認為，數位化將取代許多重複及制式化的工作，企業應重視如何讓員工在遠距工作時對公司產生信任感，除進行數位化的軟硬體投資外，也應積極培育數位分析人才。

經濟部投資業務處表示，今年是本論壇活動自2016年起第5年舉辦，往年論壇活動皆邀請東協及印度當地官員來臺與會，今年因COVID-19疫情影響，各國多採邊境管制措施，爰本年論壇改為邀請各國駐臺投資官員與會，提供當地國投資政策資訊，並與廠商當面深入洽談。面對疫情，經濟部對於廠商新南向投資布局服務不間斷，持續透過6國「臺灣投資窗口」、辦理實體及線上研討會、提供新南向主要國家紓困振興措施資訊、調查瞭解臺商營運情形、透過駐地經濟組彙整臺商相關建議向在地國政府反映等方式，積極協助廠商超前部署東協印度市場。

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