嘉義縣大林鎮明華社區21日上午在活動中心舉辦今年度社區重陽敬老金發放，因社區運用縣府金牌社區獲獎所得獎金，在活動中心樓上裝設太陽能設備，這兩年將賣電經費善用在社區經營上，今年更發給社區內306位65歲以上長輩300元紅包，大家都笑得合不攏嘴。

明華社區2015年參加嘉義縣金牌社區評選獲獎，拿到獎金100萬元，當時將獎金的8成在活動中心樓上建置太陽能發電站，每年約可增加8萬元左右收入，今年運用社區自主財源，加碼300元紅包給65歲以上的長輩。

明華里長江志明21日早上帶著紅包前往社區內65歲以上長輩家中發放，長輩得知今年有加碼的紅包皆相當開心，江志明說，發展綠能除為社區帶來收入外，也符合政府政策方向，一舉兩得。

明華里發展太陽能已多年，以屋頂型為主，里長江志明、社區理事長江志堅與社區執行長江志弘三兄弟，也將如何在社區建築設置太陽能發電站的流程，整理成標準作業程序，並通過ISO14001社區服務及規畫認證，吸引不少社區前往觀摩。

除了活動中心樓上的太陽能裝置，去年更在居民的共同出資300萬元下成立公民電廠合作社，共5處案場在今年10月15日已全數掛表完成，開始售電，未來合作社也會將部分盈餘回饋給社區。

(中時 )