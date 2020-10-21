陳昭榮昨晚上陳小菁臉書直播。（翰成數位提供）

陳昭榮昨晚上陳小菁臉書直播。（翰成數位提供）

「戲劇一哥」陳昭榮昨晚(20日)現身藝人陳小菁臉書上直播，分享補充膠原蛋白的好處，結果竟然有陳小菁粉絲看了直播後說她「旁邊那個好像陳昭榮」，讓已經許久沒有出現在螢光幕前的陳昭榮笑到不行，直接回應說：「我退出演藝圈太久了！」

陳小菁表示跟陳昭榮已經認識十幾年，一直很都相信陳昭榮的誠信，所以去年看到陳昭榮在其直播平台介紹日本膠原蛋白，二話不說直接先買兩盒試試，沒想到一吃成主顧，就這樣吃了超過一年，整整一年多來大大小小買了將近20盒，成了最忠實的支持者。今年5月，因為陳昭榮在直播說膠原蛋白賣太好，可能會缺貨一段時間，當時還在趕拍《炮仔聲》的陳小菁看到後，晚上下戲直接開車殺到陳昭榮公司帶走8盒，陳小菁笑說：「我就很怕沒得吃啊！」

陳昭榮經營直播平台有成，也完全放下戲劇一哥身段，他回憶，當初為了引進這款日本國民限定自用的膠原蛋白，他開始寫信給對方公司，內容還介紹自己是台灣藝人，有演出許多戲劇、電影，還附上影片連結，希望引起對方注意，沒想到對方理都不理，等了半天都沒有音訊。但他沒有死心，從此每個月一封信，從電子郵件到手寫信寄到日本，寫了整整一年，最後因為提供公司直播時相關AI數據，才讓日方開始注意，去年6月終於同意陳昭榮去他們公司「面試」，經過雙方溝通快三個月，日本的總經理還親自帶隊到陳昭榮公司參觀攝影棚後，才正式簽約，去年9月開始由陳昭榮公司獨家代理進到台灣販售。

陳小菁笑說，之前拍攝三立《炮仔聲》，她戲份吃重常常拍到沒日沒夜，還好整年都有膠原蛋白支撐著，拍到快殺青前，眾藝人臉色已經明顯出現倦意，只有她神采奕奕整個臉亮到不行，不只同劇藝人好奇她到底做了什麼，連化妝師都驚呼她的妝越來越好化，讓陳小菁笑說自己全身上下都是天然的、完全「無添加」。

(中時 )