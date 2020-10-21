「大解放」竟釀成悲劇，一名20歲少女，才剛出獄男友就載她前往摩鐵開趴，從深夜11點玩到早上7點，這時一對情侶前往摩鐵與他們一起狂歡，想不到當天晚上少女突然雙眼上吊，沒有呼吸心跳，另外3人怕出事將少女送到「黑道急救醫院」，隨後轉往馬偕，但已經來不及挽救少女生命。

今年2月5日，20歲盧姓女子出獄後，從事殯葬業的36歲林姓男友，載她到新北市中和區一間摩鐵開趴解放，兩人在房間內吸毒、吸食笑氣，狂歡大約8小時後，一名33歲曾姓男子，與20歲鄭姓女友進入摩鐵房間裡一起嗑藥狂歡。

4個人開趴約21小時，盧女突然失去生命跡象，疑似吸食過量K他命、還有笑氣，另外3人見盧女昏倒在床上，怕被警察通緝，因此先將盧女送到中山區一間稱為「黑道急救站」診所，結果診所已經打烊，一群人才把盧女送往馬偕醫院，最後仍回天乏術。

根據警方調查，雖然現場沒有發現毒品，但3人坦承吸毒，至於盧女死因確認是多重藥物死亡，但這3人辯稱，原以為盧女休息一陣子，身體就會好轉，沒想到會發生意外，同時否認提供毒咖啡包給盧女。

不過警方發現，林男曾多次購買毒咖啡包，且盧女失去生命跡象時，這3人只擔心自己被抓，沒有快速將盧女送醫，造成死亡悲劇，3人行為與被害者的死有相當因果關係，最後依違反藥事法轉讓禁藥、偽藥及刑法過失致死罪嫌將3人起訴。

(中時新聞網)