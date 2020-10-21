行政院會明將聽取原民會「建構長照2.0文化健康站推動情形」報告，原民會表示，目前讓原住民族很有感的文健站政策，原目標為380站，現已設置433站，原民會將運用前瞻預算前後期逾30億元，持續推動改善相關設施。

原民會表示，依據長期照顧10年計畫2.0第6章原住民族長期照顧內容，原民會致力於滿足原住民族長者照顧需求，培植在地族人擔任照服員及發展具文化敏感度的服務模式，是目前原住民族很有感的政策，確實落實蔡英文總統政策，發展以「族人照顧族人」、「因族因地制宜」的長照資源，自2017年起經過4年的努力，文健站的布建成效有目共睹。

原民會指出，今年度文健站原設置目標值為設置380站，目前已設置文健站433處，培植在地族人擔任照服員1176人，服務原住民族長者1萬3853人，提供原住民族長者連續性、可近性及具文化性之專要照顧服務，滿足原住民族地區及都會原住民族聚落長者照顧需求。

原民會進一步表示，為提升文健站整體環境，運用第一期前瞻基礎建設計畫編列經費達15.92億元，補助地方政府改善站內的長者健康促進、卡拉OK及辦公設備、無障礙通道及廁所及部落內公共設施包括無障礙坡道、景觀設施、護欄及步道等，打造文健站成為原住民族長者第2個家。原民在前瞻2.0也爭取到16.04億元繼續改善，這是讓原住民族社會相當有感的政策。

原民會也說，未來會與衛福部、交通部及勞動部等部會與地方攜手合作共同解決目前推動遭遇的困難，包括如原住民族地區交通接送、文健站照服員勞動權益認知不足、餐食服務營養及食安的把關，都會逐步的解決。而針對尚未設有文健站或其他長照服務資源的原住民族地區及都會區原住民聚集處，原民會亦會透過盤點，讓全體原住民族都能看得到也用得到長照服務。

(中時 )