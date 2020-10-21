納達爾生涯擁有20座四大賽冠軍獎盃，其中13座在他最拿手的法網紅土斬獲。（資料照／美聯社）

西班牙「紅土之王」納達爾職業網球生涯締造過不少輝煌時刻，這個月在法國網球公開賽完成第13度封王的最高紀錄，德國22歲男網選手阿特麥爾（Daniel Altmaier ）表示，自己和團隊以納達爾為學習榜樣，而他從未見過納達爾軟弱的一面，他的紀錄會永遠存在。

阿特麥爾是今年法網男單16強，透露希望找尋自己內心中的納達爾，點燃自己在職業網球發展的希望，「我想向納達爾這樣遇過低潮又重返顛峰的好手學習，我認為納達爾創下的紀錄會永遠存在，在我的團隊常常把他視為模範。」

阿特麥爾補充：「我的訓練師尤尼斯（Francisco Yunis）來自阿根廷，在阿根廷有百分之九十的的選手，基於經濟壓力開始打球，總是用最熱情的態度面對網球。我覺得納達爾跟他們很像，他督促自己每天都要表現最好，你們不會看到他像個觀眾那樣有氣無力，我的教練告訴我：『就算納達爾狀況不好，還是可以擊敗你，但當他狀態好的時候，你就會被他痛宰。」

納達爾不自滿自己單項四大滿貫賽最多冠的成就，仍繼續追逐榮耀，預計參加11月2日開打的巴黎大師賽，生涯在ATP巡迴賽已經累積999勝的他，要挑戰千勝里程碑，他更透露紀錄等數字就由網球歷史專家評判，他很滿意自己的職業生涯，一如往常做好自己，反正退休後有很多時間討論紀錄。

(中時 )