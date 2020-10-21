范冰冰未修圖照片，小腹明顯。(取自微博)

造型師好友大爆范冰冰追求完美的內幕。(取自微博)

39歲大陸女星范冰冰，近來復出動作頻頻，繼以「紅毯女王」之姿霸氣現身上週的華鼎獎紅毯，昨(20號)又一連出席兩場活動，其中一身紫色亮片旗袍的打扮，就引發網友兩極評論，有人大讚太美了，也有人認為衣服太過貼，讓她小腹被襯托的更明顯了。

范冰冰昨晚以一襲紫色亮片旗袍加上齊瀏海造型出席時尚雜誌創刊派對，一現身隨即成為全場最亮眼的「嬌」點。但或許是衣服太過貼身，讓原本就不走骨感路線的范冰冰肚子看起來更為明顯，她也被發現在現場不時拿手來遮肚。

不過在造型師好友張帥眼裡，范冰冰肯定是最美的。他今(21日)就在微博PO出范冰冰出席另一活動，多張身穿鵝黃色禮服的美照，大爆范冰冰力求完美的內幕，「有一個姑娘她叫范努力，出來參加活動怕不好看讓大家失望好幾天沒吃飯的你確實可以，美也是需要努力的，這一點一定向你學習。」

其實范冰冰與張帥是演藝圈超級好朋友，去年范冰冰捲入逃稅風波，一度消失數月，也是張帥幫忙報平安，在微博透露范冰冰近況挺好，也很想大家，讓粉絲鬆了一口氣。

(中時新聞網)