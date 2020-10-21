經濟部長王美花21日在三三會中明白指出，沒有反中，只是有國安疑慮時，就不得不有所防禦。她還說：「老共飛機也不會飛到其他國家，只會飛到台灣來」。

三三會21日召開例會邀王美花進行專題演講，在交流問答時間，倫飛集團負責人高育仁提問指出，兩岸經貿關係是台灣對外經貿很重要的一部分，而且是台灣貿易順差的重要來源，他說，希望是他杞人憂天，如果政府的政策繼續是「親美反中」，萬一遭到大陸的經濟制裁，政府可有應變對策？

王美花以總統蔡英文在雙十國慶的演說為據指出，我方已經釋出善意，願意與兩岸對話，但是沒辦法在有壓力的前提下進行，尤其大陸把「92共識說死了，要我方承認92共識，是不可能的事情。」

王美花還說，「我們沒有反中」，但當有國安疑慮時，也不得不採取防禦措施，例如當大陸在通訊、資訊系統設計上讓大家不安心時，就要有所防禦，這不只是台灣，其他國家現在也是如此。對台灣來說，「他老共的飛機，也不會飛到其他國家去，只會飛到台灣來，」比起其他國家，有更多一層的國安疑慮，所以，「我們不反中，在國家安全課題上，我們不得不防禦」。

(工商 )