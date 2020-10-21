長榮海運總經理謝惠全今（21）日受邀參加航港局研討會演講時提到，今年疫情來得突然，海運業迎來六大挑戰，包含：因疫情使得市場需求產生不確定性，保護主義興起，區域經濟成形，產業供應鏈去中化，疫情時代各地形成「防疫新習慣」，以及貨櫃運輸重要性提升。

交通部航港局今天下午舉辦「後疫情時代．海運新秩序」國際研討會，除了由航港局局長葉協隆與師範大學校長吳正己共同簽署「海運人才國際化合作備忘錄」之外，並邀請到謝惠全主講「後疫情時代 海運新秩序」。

研討會現場包含交通部次長祁文中、國際貨運代理協會聯合會（FIATA）亞太地區主席楊瑞如、臺灣法通Fatton聯運股份有限公司總經理Laurent Balian、東立物流股份有限公司總經理施皇吉、巨星造船公司董事長陶君亮、駐臺北印尼經濟貿易代表處觀光暨交通部主任亞蒂拉（Adila）、海洋委員會處長王茂城、高雄市政府副秘書長郭添貴等，產官界高層均與會。

謝惠全認為，今年疫情爆發，與人高度相關的產業，像是航空、旅遊、娛樂等都受到嚴重衝擊，長榮海運的外站員工居家辦公比例五成起跳，船員調度也因很多港口不允許船員上岸而遭遇挑戰，他認為，疫情下，企業加速數位化勢在必行。

談及產業供應鏈去中化，謝惠全認為，不是那麼容易，美國過去佔亞洲出口達6～7成，在去中化之下，一度下降至5成，但又回升，正就是因為產業具有群聚效應，除非整個產業鏈都搬過去，但實在不容易，或許未來會逐漸達到，但短期內難達到。

祁文中致詞時表示，今年很特別，在中美貿易戰持續延燒的同時，新冠肺炎不僅影響全球經濟，幾個大的趨勢也正改變跨國企業全球供應鏈的布局，像是跨國企業從全球分工逐漸走向區域分工，AI、IoT以及5G等科技，也讓智慧生產技術日趨成熟，讓生產基地移回消費地周邊，改變了消費型態。

另外，祁文中說，邊境管制造成郵輪產業及國際觀光幾乎全面停滯，也讓交通部進一步思考藍色公路與海洋觀光在後疫情時代的重要性。

(工商 )