臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+通訊指數」2020年成分股定期審核結果。成分股納入台光電（2383）、玉晶光（3406）、中美晶（5483）、頎邦（6147）等4檔，另刪除台達電（2308）、國巨（2327）、京元電子（2449）、聯茂（6213）等4檔

臺灣指數公司表示，成分股納入和刪除之變動將自10月21日周三交易結束後（即10月22日周四起）生效。

(工商 )