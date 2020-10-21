特選5G＋通訊指數 新增台光電等4檔個股 20:082020/10/21 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+通訊指數」2020年成分股定期審核結果。成分股納入台光電（2383）、玉晶光（3406）、中美晶（5483）、頎邦（6147）等4檔，另刪除台達電（2308）、國巨（2327）、京元電子（2449）、聯茂（6213）等4檔 臺灣指數公司表示，成分股納入和刪除之變動將自10月21日周三交易結束後（即10月22日周四起）生效。 (工商 ) #聯茂 #台光電 #頎邦 #中美晶 #台達電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國會小組推包裹式提案 盼一口氣過7部挺台法案 05:552020/10/21 國際 聯電急拉 台股早盤開高 09:262020/10/21 財經 《生醫股》台微體延攬美知名藥廠強將加入經營團隊 16:302020/10/21 財經 DJI Pocket 2 口袋雲台相機發表 收音性能提升明顯 14:472020/10/21 科技 沿著台20線去旅行 玩遍5區11特色社區吃美食 14:252020/10/21 寶島 台指期 觀望氣氛濃厚 04:102020/10/21 證券．權證 聯策科技攜手台達電 提供製造營運管理系統 04:102020/10/21 產業特刊 同心護台喚起美國出援 04:102020/10/21 時論廣場 男神氣場強大！溫昇豪站上「玉富伸展台」開唱秒放晴 12:292020/10/21 娛樂 《半導體》台積電頒獎開放創新平台合作夥伴 加速半導體創新 08:002020/10/21 財經 財經熱門新聞 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 大同百年家業丟了 最強媳婦林郭文艷百字聲明曝光 - 財經 - 工商 1年6個百億半導體爛尾案！北京出重手 陸晶片股閃崩 - 財經 台灣窮得只剩下台積電？謝金河爆1句戳破盲腸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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