美國總統大選將於11月3日舉行，根據多份國際民調顯示，台灣對川普的支持度遠高於拜登，甚至還是亞太15個國家（或地區）中，唯一支持川普的。台北市議員徐巧芯發現，這陣子台灣人非常關注美國大選，甚至把拜登看成是國民黨的候選人，「當成韓國瑜在打」，並揭露覺青為何害怕拜登當選的原因。

徐巧芯20日在政論節目《少康戰情室》中表示，這一陣子在網路上年輕人討論議題裡面，關注政治的很大一部分在討論川普和拜登，而這種討論的規格幾乎等同於台灣總統大選 ，「他們把拜登當成是國民黨提出的總統候選人」，並指出，關於拜登的醜聞，網路上都有非常詳盡的中文翻譯，甚至很多人守在家裡要看美國媒體怎麼報導，「這應該是有史以來台灣最國際化的一陣子」。

徐巧芯分析這些年輕人的政治光譜，並以網路組為例，指他們基本上是屬於我們一般講的覺青，他們認為如果川普未來可以繼續用比較強烈的方式針對大陸，這是他們寄託台獨的唯一希望，「他們希望美國和大陸不斷摩擦，川普會不會有一天支持台灣獨立建國」。

徐巧芯指出，覺青們很害怕拜登和賀錦麗這個組合，「你可以看到他們把拜登當韓國瑜在打，基本上就知道說，他們是真的把國外的事物延伸到國內來」，但徐巧芯直言，「我們沒有選票，為甚麼要這麼關心人家的選舉？好像如果台灣人沒有支持川普，川普就會落選一樣？不會嘛」。

徐巧芯也說，從覺青們反對拜登並支持川普的態度和理由可以看出，他們很擔心如果拜登當選，美國不再給台灣作為「抗中保台」的工具，「那是不是民進黨執政吹捧的東西，就會像泡沫一樣，一碰就破掉了？這是現在網路上面一些覺青最害怕的事情」。

(中時新聞網)