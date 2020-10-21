519成功站軌道斷裂案，台鐵局長張政源今日（21）召開內部專案會議，嚴正要求同仁務必遵照交通部5大指示確實加速辦理，強調本案將加重懲處，該懲處就懲處，懲處層級無上限。台鐵表示，已成立專案檢討小組，預計兩周內提出檢討報告並報交通部，依據報告在一周內完成究責與懲處。

據台鐵統計，自2016至2020年間巡檢共有13件鋼軌裂縫事件，除本案外，其餘案件皆於當日夜間進行鋼軌抽換，未曾發生行車事故。

台鐵表示，為加強防範鋼軌裂縫處置不當造成行車安全事故，提出改善作為。

1.為加強鋼軌斷裂因應處置效率，台鐵局增訂「斷軌應變處置標準作業程序SOP」，明定鋼軌斷裂搶修使用斷軌處置器時，應視軌道條件限制列車慢行通過，並應於當晚辦理路線封鎖，進行抽換鋼軌及焊接作業。並加強人員教育訓練，以落實標準作業程序。

2.配合軌道電務夾膠絕緣接頭，魚尾鈑螺栓於額定磅數時，加繪定磅線，提高人工檢視效率。

3.要求同仁落實現行軌道巡檢SOP；並購置新型軌道檢查儀，提高檢查效率，確保行車安全。

4.依據運安會109年6月3日「重大鐵道事故調查期中安全通告」(編號：TTSB-IRSB-20-06-001)，全面清查正線曲線半徑800公尺(含)以下路段，鋁熱劑焊接及鋼軌接頭處(包含夾膠接頭)軌道設備情形，並已在109年8月8日完成檢查。

(中時 )