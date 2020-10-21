桃園過去磚窯產業發展興盛，60年代多達117廠，受到機械化生產、建材改鋼筋和環保意識抬頭而沒落，其中龜山地區的協和磚廠，是唯一原貌保存、深具代表性的八卦窯建築，8月底一度遭怪手強拆，文化局已依文資法列為暫定古蹟，送文化資產審議，可望修復重建。

文化局主任秘書張至敏21日在市政會議報告「桃園市磚窯產業普查計畫執行成果」，過去桃園磚窯產業發展興盛，民國60年代共計有117廠，民國70年代受到機械化大量生產的影響，使得傳統磚窯業進入全面停產階段，民國80年代後，建築業多改以鋼筋或鋼骨作為牆體結構，加上環保意識抬頭，因此傳統磚窯產業成為夕陽產業。

經市府普查結果，桃園完整磚窯建築僅剩八卦窯與新式隧道窯2類，其他尚存部分建物之磚窯產業總計9處，包括龜山區5處、平鎮區1處、楊梅區1處、龍潭區2處，其中以八卦窯種較具保存價值，其他多數為新式隧道窯。

張至敏說，龜山區為桃園市首要排名的磚窯區域，主要是因為二戰後所興起的八卦窯，其中，龜山區協和磚廠是最具代表性之一的八卦窯建築，見證桃園地區經濟起飛及城鄉發展的共同記憶，其以林口台地之紅土製磚，可以呈現磚窯產業脈絡，以及代表地方文化的地區性建造物類型。

張至敏提到，龜山區協和磚廠8月27日遭怪手拆除，文化局經民眾通報後，已依文資法列為暫定古蹟，而依現有工法評估，磚窯廠後續仍可修復重建，目前將保留窯體材料，作為日後保存或其他文化應用，後續將依程序進行文化資產審議。此外，因涉及都市計畫道路用地，將與相關局處討論，透過道路高架化的設計，研擬兼顧當地居民用路需求的保存方案。

副市長高安邦表示，桃園龜山地區的協和磚廠，是唯一原貌保存、深具代表性的八卦窯建築，其涉及都市計畫道路用地及文化資產問題，因此未來市府將透過道路高架化的設計，研擬兼顧當地居民用路需求及文資保存，達到雙贏的目標。

高安邦也指示工務局研議是否有合適地點，可以打造具有磚窯歷史文化意象的特色公園，讓市民朋友對於桃園磚窯產業發展歷史與窯業文化有更深入的了解。

(中時 )