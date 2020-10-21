曾替美國總統川普募款競選的共和黨全國委員會（RNC）前全國財務副主席布羅迪（Elliott Broidy），20日正式認罪，坦承非法遊說政府驅逐流亡美國的大陸富豪郭文貴，以及遊說政府放棄調查馬來西亞國有基金「一馬發展公司」（1MDB）的貪汙醜聞。
據報導，現年63歲的布洛伊迪曾收受數百萬美元賄款，擔任「未經登記的外國代理人」，他於10月初遭到起訴。起訴書指，布羅迪於2017年被1名外國人招攬，一般認為，該名外國人正是「一馬案」關鍵人物、馬來西亞金融家劉特佐，並奉命向美方官員施壓，要求停止調查一馬公司貪污醜聞。
布羅迪的工作還包括在2017年9月，試圖安排涉入一馬案的馬國首相納吉布與川普一起打高爾夫，讓納吉布有機會勸說川普終止美方調查，不過上述安排並未成供，劉特佐則在2018年因侵占一馬公司數十億美元遭到起訴。
此外，2017年5月，劉特佐還把布羅迪介紹給1名大陸高層安全官員，稱北京希望美方驅逐流亡美國的郭文貴。當時布羅迪就此案對白宮、司法部及執法機關進行密集遊說，甚至還與川普接觸，只是雙方並未直接討論此案。
美國代理助理司法部長拉比特（Brian Rabbitt）透過聲明指出：「本案顯示，外國政府及重要人物如何藏身在具有政治影響力的代理人背後，試圖推動對己有利的議題。這種行為對美國國安帶來嚴重威脅，也會損害民主完整性」。
司法部表示，布羅迪面臨最重5年有期徒刑，劉特佐給他的660萬美元的報酬也被充公。
(中時 )
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