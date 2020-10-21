老上海悶鴨等需至少慢火煨煮3至5小時。（陳淑娥攝）

蔥燒鯽魚是家喻戶曉的家常菜。（陳淑娥攝）

宋嫂魚羹是有故事的經典菜餚。（陳淑娥攝）

「陸園」創辦人陸星璋重現經典江浙菜色。（陳淑娥攝）

老上海悶鴨等需至少慢火煨煮3至5小時。（陳淑娥攝）

獅子頭是家喻戶曉的家常菜。（陳淑娥攝）

台中市「陸園」餐廳創辦人陸星璋萌生退休，去年將餐廳頂給人經營，從事餐飲業50年的他，休息不到1年就閒不住，與友人合夥經營「上海陸家嘴」，重現經典江浙菜色。包括蔥燒鯽魚、東坡肉、宋嫂魚羹、老上海悶鴨、上海老母雞湯及八寶肥鴨，道道慢工出細活，一端上桌就令饕客食指大動。

66歲陸星璋是大陳義胞，襁褓中即跟著父母來台，因舅舅從事餐飲業，他跟著學藝，後來在台中「狀元樓」擔任主廚，30年前創業成立「陸園」，堅守傳統的味道 ，保持道地的江浙菜色與作法。

陸星璋表示，他從事餐飲業長達50年，去年因職業倦怠，加上覺得年歲大想退休，於是將「陸園」頂給別人經營，不料，休息不到1年就閒不住，加上友人邀合夥經營餐廳，決定重啟爐灶，在台中經營「上海陸家嘴」餐廳，重現江浙菜「老味道」，他說，「江浙菜講求慢工出細活，每道都是功夫」，吸引不少舊雨新知光顧。

陸星璋說，江浙菜以河鮮、海鮮為主，但現在嗆蟹、河蝦仁等貨源不易取得，致有些菜色逐漸在餐桌消失。江浙菜講求慢工出細活，重視做工和味道，每道菜都必須花時間製作。

例如蔥燒鯽魚，必需炸到魚骨酥脆，再加入鎮江醋、醬油、砂糖等悶燒3小時，濃郁醬燒蔥香味完全融入魚中，再放入冰箱冷藏，吃時魚骨可全部下肚。老上海悶鴨、上海老母雞湯等需至少慢火煨煮3至5小時，有的則要8、9小時，十分厚工。

尤其，八寶肥鴨要選4、5斤大的上好鴨子，先去骨醃1、2小時，再將蓮子、栗子、火腿等餡料與糯米炒過填入鴨腹，鴨子炸至金黃後再蒸3小時，八寶糯米飯吸取鴨肉的鮮甜，滋味豐富，但作工繁複費時，想吃得先預約。陸星璋說，「現在台灣很少店家願意做這道菜了」。

而百頁毛豆、蔥燒鯽魚、獅子頭等是家喻戶曉的家常菜；東坡肉、宋嫂魚羹等則是有故事的經典菜餚。

(中時 )