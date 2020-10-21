台北市萬華區有位沈小姐自費1000元施打疫苗，卻因護士的疏失打錯針。（摘自抱怨公社）

今年流感疫苗短缺，許多人自費到診所施打疫苗，台北市萬華區有位沈小姐自費1000元施打疫苗，卻因護士的疏失打錯針，很怕打針的她相當傻眼，打消炎針的手臂痛到延伸到全身，再加上流感疫苗的副作用，讓她整整2天無法起身，當下診所並未道歉，事後診所還以退費方式想要草草了事。

沈小姐在抱怨公社上發文表示，9日前往萬華區青年公園附近的診所施打自費流感疫苗，護理師在打第一針時並未確認姓名，打完後只說要揉，接著，打完從診間出來後，護理師又再次喊了自己的名字，沈小姐並上前詢問，「有什麼事？」護理師竟說，「我沒有叫你。」後來又聽到護理師喊著自己的名字，這時有位外籍勞工進去打針室，原以為是名字相同，護理師才發現打錯針，連忙說，「那只是消炎針」。

沈小姐表示，當下真的被嚇瘋了，接著又挨了一針流感疫苗，但護理師卻沒有道歉，只是安慰她，會到家後全身開始出現痠痛，不清楚是消炎針還是流感疫苗的副作用，2天無法下床。

沈小姐提到，父親發現情形後，撥打1922專線，但1922人員卻偷笑，開始念施打流感疫苗的注意事項，還說多喝水就好，事後診所才向她道歉表示因當天人太多，才會發生這種事。

沈小姐說，「不想收下那1000元，我的難受跟醫療疏失只值疫苗費用？他們會記得這件事嗎？會警惕嗎？」

(中時 )