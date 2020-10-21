台北市長柯文哲（左）與基隆市長林右昌（右）21日均表示，願與對方吃飯、聊天。圖為6日活動照。（張穎齊攝）

2022台北市長選舉戰雲密布，台北市長柯文哲屬意副市長黃珊珊接班，卻又願邀藍營熱門人選立委蔣萬安吃飯，但遭蔣打槍回絕，大吃「閉門羹」，不過柯21日備詢再直言，會考慮邀綠營熱門人選基隆市長林右昌吃飯。林右昌回應，很感謝柯的邀請，很樂意一起吃飯聊聊，更歡迎柯來基隆大啖漁夫鍋、基隆馬卡龍（蛋腸）。

國民黨北市議員張斯綱質詢，最近林右昌頻頻到北市探訪里長，還不只一次，不少人認為布局北市長。柯回，不知情，但只要有空就會考慮邀請林右昌相約見面，不同黨派也可聊聊天吃吃飯。

林右昌對此表示，他很重視最基層的里長，所以甫一上任就跟全市的里長宣告「里長就是里內的市長」、「解決里長的問題也是解決市長的問題」，基市有154個里，而民進黨籍的里長只有2位，絕大多數里長都是國民黨籍的，可他連任選舉時，居然全市有超過9成的里長公開站出來組成「全市里長挺右昌連任後援會」，不分藍綠黨派支持他連任。

「很感謝柯市長的邀請，很樂意一起吃飯聊聊！」林右昌表示，北北基本來就是一個大的首都生活圈，縣市首長本就應該「以和為貴、合作無間」，不過現在冬天快到了，海鮮正是肥美的季節，更歡迎柯市長來基隆，一起品嚐基隆最暖心的漁夫鍋，還能加入在地特色小吃，像是蛋腸等美食，許多台北朋友都非常喜歡，柯市長有空一定要來嚐看看。

(中時 )