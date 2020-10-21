時代力量立法委員陳椒華指控雲林西螺地號東南段1-1地下水鉛鉻超標，有汙染疑慮，質疑高雄市前市長韓國瑜岳父李日貴家族經營砂石場造成汙染。曾任韓團隊新聞局長的國民黨文傳會副主委鄭照新駁斥說，該時代力量立委在記者會上，被媒體當場發現該地段其實是1-11號，立委此舉是「張飛打岳飛」、太搞笑的烏龍爆料。

鄭照新說，該立委指控的土地，根本不是李家使用過的任何地號，根本搞錯土地，連地號都搞不清楚，還被現場媒體當場打臉。他不禁懷念過去查緝私菸案有成效的時代力量，也憂心時力是否過去的菁英都出走了，留下一些烏龍、搞笑的立委，做一些品質低落的問政或質詢，不然就是聲稱反萊豬，卻在立院選舉衛環委員會召委時投給挺萊豬的召委，這樣言行不一、前後矛盾，令人對時力的發展不禁深感憂心。

媒體詢問，立委聲稱有汙染的地，位在李家租用土地的附近，重金屬汙染應是李家造成。鄭照新說，這叫做「不會生牽拖厝邊」，任何人在三更半夜、夜黑風高時可能有違法傾倒，應責成行政部門撤查，怎能沒有證據就胡亂指控？立委說話要有一定品質，若自降格調，會拖累整個政黨，實在太搞笑了。

鄭照新強調，時力立委記者會辯稱「當時李家租用那邊的地，幾乎整塊地都是他們在使用，所以不太可能有外人去亂倒東西」，用「合理懷疑」的說詞，為烏龍爆料自圓其說，卻完全沒有直接證據，法律邏輯漏洞百出，他籲請相關單位儘速釐清、以正視聽。

(中時 )