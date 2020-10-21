Moshi的Qubit迷你USB-C充電器，可摺疊式插頭設計，如AirPods充電盒般輕巧，690元。（Moshi提供）

iPhone 12第一波周五（23日）正式開賣，而各種周邊也陸續推出，像針對此次iPhone 12系列因均未含充電頭，而且更改以USB-C to Lightning線材，就連不少新車款中的充電插頭也改此號，相信未來USB-A有機會將漸漸淘汰，因此不少品牌都推出了全新的充電器或組合，像Moshi就將於本月底推出「Qubit 迷你 USB-C 充電器 (PD快充18W)」支援 PD3.0快速充電，最高可達18W以外，經摺疊後插頭就僅如AirPods充電盒般輕巧。

亞果元素的OMNIA X3 PD30W快速充電組，原價1280元，現享新品優惠價購1190元。（亞果元素提供）

而充電器新選擇還有ANKER PowerPort III Nano，訴求為全新iPhone 12充電速度較一般充電器快3倍，體積與原來所附的一樣大小，卻擁有USB-C連接埠及提供高達20W的功率等，即日起享早鳥預購價。另外還有亞果元素所推出的OMNIA X1 Lightning快速充電組，為全球蘋果MFi認證快速充電組合中最小的20W快充組合，另外還有OMNIA X3 PD30W快速充電組，為最小的30W充電組，搭配120公分的USB-C to Lightning線材，率先買好充電頭為未來趨勢做好準備。

ANKER PowerPort III Nano，可將iPhone 12在30分鐘內充電達50%，限量早鳥優惠價390元起。（ANKER提供）

除此以外，還有手機少不了的保護殼，CASETiFY今年推出的iPhone 12系列手機殼，就提供了15種歷來最豐富色彩選擇，同時還有專利qitech的雙層緩震材料設計的保護，保護手機掉落；另Moshi今年也有「SnapTo磁吸功能」系列新品，如Overture磁吸可拆式卡夾型皮套，結合磁吸可拆式卡夾型皮套，以及SnapTo Crossbody Wallet 磁吸式斜背三用手機包」，隨時攜帶手機及小物都能一次滿足。

Moshi的Altra腕帶保護殼，全新360度可拆式旋轉掛環快扣設計，任意拆卸並可搭配腕帶、可調式掛繩或自有掛繩，1490元起。（Moshi提供）

CASETiFY iPhone 12系列手機殼，提供15種歷來最豐富色彩選擇，更可搭配客製化設計。（CASETiFY提供）

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