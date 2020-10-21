時代力量立委陳椒華21日召開記者會，質疑前高雄市長韓國瑜岳父李日貴在雲林西螺經營的砂石場造成汙染，並要求環保單位調查處理。對此，雲林菜農林佳新表示，時代力量一天沒韓國瑜就渾身不自在，並嘲諷時代力量充滿「人中聾鳳」，對黨內弊案裝聾作啞，面臨往瓦危機時就拿韓國瑜來救場。

林佳新今在臉書上表示，時代力量果然充滿濃厚的台灣價值，窮追猛打，一天沒有韓國瑜就渾身不自在，「等等又是砂石案嗎？那佳新就要說句話了，在說這句話之前我先去看看我上次為了嗆國昌老師與彰化時代議員準備斬雞頭發誓的台灣冷凍放山雞還在沒！」

林佳新直言，時代力量真是充滿「人中聾諷」，對於黨內的弊案選擇裝聾作假，而對韓國瑜的周邊不實指控倒是極盡嘲諷，當這小綠即將瓦解時或社會鄙視時就拿出韓國瑜來救援，但這次看來又是在舉辦扯鈴比賽而已，「但佳新還是奉陪，畢竟最近農產品價格不好我也閒的發慌」。

對於陳椒華的指控，林佳新指出，「國產署驗地下水可能有爭議（一次不符標準，一次未檢出污染）的地點是在1-11；李日貴承租的地點是在1-1，而且已有二十年以上未在該處有任何活動」國產署官員當場打臉沒有直接證據證明是跟李日貴20年前的公司有關」，並反嗆，「這樣夠腫沒」。

林佳新也說，要是有證據麻煩「一槍斃命」，並狂酸，你們這種「鋼鐵韓粉」愛不到就要毀了你的行為實在像渣男渣女無誤，擺明只想蹭著韓國瑜又不肯負不實指控的責，最後送你們一首「啪啪啪」，「不要變成恐怖情人很難嗎？」

網友們也留言回應，「沒韓國瑜就不知道怎麼問政了」、「是啪啪啪韓國瑜珈老師嗎？」、「馬維拉、韓維拉真好用」。

《眾神應許之地台南的彩色牛奶請用力查，不要整天只想趴著韓國瑜往上爬，時代力量還我雞來》 時代ㄟ力量果然充滿濃厚的台灣價值，窮追猛打，一天沒有韓國瑜就渾身不自在，等等又是砂石案嗎？那佳新就要說句話了，在說這句話之前我先去看看我上次為了嗆國昌... 由林佳新發佈於 2020年10月21日 星期三

(中時新聞網)