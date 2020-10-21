低波精選30指數 納入亞泥等8檔 20:362020/10/21 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣指數公司公布「臺灣指數公司低波動股利精選30指數」2020年成分股定期審核結果，亞泥（1102）、卜蜂（1215）、國票金（2889）、潤泰全（2915）、華立（3010）、台灣大（3045）、大聯大（3702）、長虹（5534）等8檔。 臺灣指數公司表示，成分股則刪除南亞、台苯、遠東新、中鋼、 廣達、長榮航、崇越、寶成等8檔。成分股納入和刪除之變動將自10月21日（周三）交易結束後生效。 (工商 ) #寶成 #南亞 #潤泰全 #大聯大 #亞泥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 天成端火雞禮籃 拚外帶業績增1成 17:472020/10/21 旅遊 低利環境加資金充沛 新興債及高評級債脫穎而出 16:232020/10/21 財經 賴正鎰：這區房價衝５字頭 「新北金磚三區」誕生 17:122020/10/21 房產達人 光芒 強投築鐵壁 04:102020/10/21 運動天地 胡潤百富榜 馬雲蟬連最富 100人住北深滬最多 12:202020/10/21 兩岸 景氣回溫 新興亞股大反攻 04:102020/10/21 投資理財 看好Q3財報 外資喊進亞德客 04:102020/10/21 證券．權證 微星添智慧長照生力軍！ 全台首支無人車隊成形 17:492020/10/21 財經 新光三越周慶第2波 8店聯手打造最強購物聖地 04:102020/10/21 時尚消費 原料漲價＋旺季 15檔傳產火熱 04:102020/10/21 證券．權證 財經熱門新聞 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 陸晶片業多久才不被「閹割」？大老驚吐真心話 - 財經 12吋矽晶圓夯 明年Q1漲5％ - 財經要聞 - 工商時報 陸科技獨角獸又殞落！市值曾達400億 如今4萬賤價出售 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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