臺灣指數公司公布「臺灣指數公司低波動股利精選30指數」2020年成分股定期審核結果，亞泥（1102）、卜蜂（1215）、國票金（2889）、潤泰全（2915）、華立（3010）、台灣大（3045）、大聯大（3702）、長虹（5534）等8檔。

臺灣指數公司表示，成分股則刪除南亞、台苯、遠東新、中鋼、 廣達、長榮航、崇越、寶成等8檔。成分股納入和刪除之變動將自10月21日（周三）交易結束後生效。

(工商 )