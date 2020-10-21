臺灣指數公司21日公布「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」2020年成分股定期審核結果，成分股新納入35檔，另也刪除38檔，成分股納入和刪除之變動將自10月21日（周三）交易結束後生效。

成分股新納入的35檔包括：亞聚、台達化、國喬、興農、和桐、永豐餘、技嘉、億光、研華、圓剛、立隆電、國產、國揚、王品、統一證、三商壽、三商、神基、全漢、奇鋐、京鼎、圓展、新至陞、三福化、材料-KY、鎧勝-KY、群益證、鎰勝、精誠、聚鼎、GIS-KY、南六、長華*、可寧衛、億豐等。

成分股刪除38檔包括：統一、華夏、厚生、鑫永銓、和泰車、聯強、英業達、金像電、漢唐、可成、敦陽科、晶華、中壽、新產、兆豐金、新光金、中信金、統一超、潤泰全、晶豪科、信邦、台灣大、牧德、永信、泰鼎-KY、茂林-KY、立積、眾達KY、敦南、凌華、關貿、飛捷、台虹、志超、日友、福興、好樂迪、潤泰新等。

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