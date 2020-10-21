Sony首款的5G手機Xperia 1 II，自上市首月起連續3個月獲安卓旗艦銷售冠軍，而即日起更特別限量推出Xperia 1 II鏡湖綠高效升級版，以全新的「鏡湖綠」色搭配升級至12GB RAM的記憶體規格，希望讓Sony Xperia 5G系列更完整，11月3日前至指定店家購買，即送原廠配件購物金3000元或原廠配件組，另上網完成登錄再贈Sony真無線藍牙耳機WF-H800，持振興券於實體通路購機加碼再折2000元。

Sony Mobile推出Xperia 1 II鏡湖綠－高效升級版，限量配色鏡湖綠，同步升級12GB RAM記憶體規格。（Sony提供）

作為Sony Mobile首款的5G手機Xperia 1 II，除了原有的耀黑、羽白、鏡紫 3款色彩，此次更看準2020年秋冬時尚趨勢「綠色」，Xperia 1 II鏡湖綠前後均採用康寧第六代大猩猩玻璃鏡面，在燈光反射下透出絕美的綠色光澤，呈現平衡知性、寧靜素雅的風格質感搭配承襲自Alpha相機的Photo Pro專業單眼相機模式、眼部追蹤對焦功能、20fps 高速連拍及每秒60次AF/AE等功能，定價3萬6900元，預計11月上旬正式上市，更將與台灣大哥大獨家合作限量開賣，搭配台灣大哥大優惠資費方案即將於11月正式開跑。

Sony Xperia 1 II鏡湖綠高效升級版，定價3萬6900元，預計11月上旬正式上市，更將與台灣大哥大獨家合作限量開賣，搭配台灣大哥大優惠資費方案即將於11月正式開跑。（Sony提供）

(中時 )