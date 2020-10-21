美國日前發生一起25歲金髮護士外出慢跑慘遭擄走姦殺案件。這名居住在阿肯色州的25歲金髮護士，是1名平常有慢跑習慣的正妹，然而她的同居男友驚覺，金髮護士在8月出外慢跑後從此消失蹤影，男友察覺不對趕緊報警處理，警方調查發現，兇嫌竟然是與金髮護士相識，更驚人的是在失蹤訊息曝光後，兇嫌竟然還加入搜救行列混入其中。

根據外電報導，25歲的金髮護士長期有慢跑習慣，但同居男友在8月見金髮護士出門運動後，就從此再也沒看到她的身影，察覺不對立即報警處理，經由警方努力不懈的調查，得知金髮護士是在慢跑時，被一位28歲男姓友人民盧埃林（Quake Lewellyn）從後撞倒，立即擄走到荒郊野外性侵得逞，因擔心金髮護士拱出自己，事後將其殺害掩埋。

令人無法理解的是，在金髮護士的死訊曝光後，先姦後殺的兄嫌竟然還囂張的混入搜救行列，後續警方也證實出，金髮護士與兇嫌男子其實是認識彼此的。搜救部隊歷經一番搜索，終於在離金髮護士家約略400公尺處發現她的手機，並在沒多遠之處尋獲屍體。

警方在搜獲到護士屍體沒多久便逮捕到兇嫌，全案將以謀殺、性侵、綁架、虐待遺體等罪名，對男子進行起訴，也持續調查釐清兇嫌與金髮護士之間的疑點關係。

(中時新聞網)