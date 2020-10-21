關鍵字：中國人民志願軍，抗美援朝，出國作戰，70周年大會，北京人民大會堂，總書記，國家主席，中央軍委主席

今年是韓戰爆發70周年，新華社21日報導，紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會，將於23日上午10時在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席大會並發表重要講話。

屆時，中央廣播電視總台、新華網將對大會進行現場直播，人民網、央視網、中國網等中央重點新聞網站和人民日報用戶端、新華社用戶端、央視新聞用戶端等新媒體平台同步轉播。

此前新華社報導，今年是抗美援朝70周年，將以中共中央、國務院、中央軍委名義頒發「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年」紀念章。

據「黨和國家功勳榮譽表彰工作委員會」辦公室負責人表示，「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年」紀念章頒發給下述物件中符合條件的人員：

--參加抗美援朝出國作戰的、健在的志願軍老戰士老同志。

--出國為抗美援朝戰爭服務的、健在的醫務、鐵道、運輸、翻譯人員，參加停戰談判等工作的人員，民兵、民工，新聞記者、作家、攝影等人員。

--1953年7月停戰後至1958年10月志願軍全部撤離朝鮮期間，在朝鮮幫助恢復生產建設的、健在的人員。

2020年1月1日以後去世的，在此次發放範圍之內。審核確認後，於2020年10月開始陸續發放。

(中時 )