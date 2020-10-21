《親愛的房客》平面聯訪與首映會。（吳松翰攝）

入圍金馬導演、影帝等6大獎項的《親愛的房客》21日舉行首映會，導演鄭有傑、演員陳淑芳、姚淳耀、是元介、白潤音、王可元出席，鄭有傑還特別邀請《孤味》導演許承傑來站台。

《親愛的房客》23日上映，鄭有傑被問對票房的期許，表示票房破2000萬，就公布被行銷團隊禁止的VLOG影片，「因為太好笑，怕影響觀影情緒」，票房破3000萬，考慮公開姚淳耀與莫子儀被剪掉的「情緒很重」的床戲，但要尊重演員的意願，對此，姚淳耀大方表示：「ok啊！我沒問題！」

鄭有傑因為電影上映壓力大，表示開IG之後，都以真感情寫文章，而且食不下嚥，每天只睡5小時，兩個星期下來瘦了4公斤，而聊到開IG當網紅宣傳電影，鄭有傑表示經營最有成的是王可元，露個胳肢窩就立馬多了5000粉絲！

姚淳耀在《房客》中雖然沒有和飾演兒子的白潤音對戲，但仍暖心揹著腳起水泡的白潤音上合歡山進行拍攝，「本來以為他不會太重，一跳上來才感覺重，乾脆把他扛在肩膀上，上坡走了20分鐘。」

鄭有傑談到找許承傑站台的緣由，表示除了因為陳淑芳以《房客》入圍金馬女配角也以《孤味》入圍女主角，鄭有一次在台北市電影委員會的劇本媒合會看到許承傑，讀了《孤味》劇本後表達想拍的意願，沒想到許表示「這個不賣，要留自己拍」，鄭因為太喜歡《孤味》，還問許可否在《孤味》軋一角，「我不計較戲份，我都把配角當主角演。」

演員們被問包場支持《房客》，姚淳耀表示經紀公司包了4場，王可元則自掏腰包做贈票活動，是元介也買了票分送親朋好友，陳淑芳霸氣表示朋友太多，「我就說所有去看的人，可以拿票根來跟我換錢！」

(中時 )