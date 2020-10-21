網友貼出在全聯買的果醬，附贈的贈品。(圖翻攝自臉書社團我愛全聯-好物老實説)

贈品更吸睛！一名網友日前分享，自己在家突然找不到抹刀，於是到全聯去採買，但他意外看到一款果醬，附贈的贈品竟是一把精美的抹刀，他毫不猶豫決定買單。貼文發出後也成功燒到許多網友，「謝謝分享，立馬去買刀」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上表示，自己某日要使用抹刀時，「家裡的抹刀不知何時失蹤不見」，於是到全聯去採買，剛好看到一款果醬有附贈抹刀，但果醬有2種口味，實在難以抉擇所以都買單，讓他自嘲「咦？到底是缺抹刀還是果醬啊？」

回家開箱後，原PO發現抹刀品質不錯，他為了確定抹刀耐用度，便使用滾水燙3分鐘，再趁熱沾食用油再用衛生紙大力擦拭，實驗結果沒出現劣質加工的黑油，證明雖然只是贈品，但品質沒有因此而馬虎。至於原先的主角「果醬」，原PO則表示，「近期應該還不會開來抹，不過網路評價大致不錯」。

貼文發出後成功燒到許多網友，「為了這把抹刀，我會買這組果醬耶」、「我被抹刀吸引100%」、「被抹刀燒到～」更有網友笑稱「突然發現我家抹刀也不見了」。此外，也有買過此款果醬的網友表示，「這個果醬不錯吃，重點是沒有添加防腐劑喔」、「果泥帶酸，還蠻好吃的！比起台灣/日本品牌較偏甜膩，我覺得這款很好吃」。

(中時新聞網)