蘋果新機iPhone12在上周末開放第一波預購，而且預購情形相當火熱，台灣各大電信商都傳來捷報，交貨期長達一個月以上，比市場原先預期好，這就是我說的，今年第四季將迎來「報復性消費潮」，消費在電子新商品上，這絕對是帶動台股在第四季突破歷史新高的最重要動能！

而號稱地表最強的郭姓分析師，在本周一出報告預估iPhone12 mini、iPhone12、iPhone12 Pro與iPhone12 Pro Max的出貨比重，分別是10-15%、30-35%、30-35%、15-20%。但他很可能會錯估一件事，我大膽推論iPhone12 Pro Max會至少占25%以上，因為今年相較富裕的消費者，他們的消費能力，會在新冠疫情的催化下，比想像中來的更大！

今年受新冠疫情的影響，導致很多原有出國旅遊習慣的消費者，沒有地方花錢，這群人在疫情回穩後，財富水準相對恢復得快，甚至比疫情前更富有，但是國際旅遊並還沒有解禁，所以這些人的旅遊支出會移轉到消費高價品上，因此，今天就有報導指出，美國富人大肆購買珠寶奢侈品，今年八月珠寶銷售額比去年沒有疫情的同期，還多10%的年增率！

而且我的看法不僅是推論今年富人會有報復性消費，我還有參照過去蘋果的銷售成績，從2017年到2019年，最大尺寸的蘋果新機大約佔32%、26%及25%，所以都至少佔25%以上，儘管今年的選擇比較多，但會買最大尺寸的消費族群多是固定的，我個人的消費經驗，就是如此，所以基本盤25%在外加今年的報復性消費，Pro Max的出貨佔比，絕對會到25%以上！

按照他的報告，第一波預購的iPhone12與iPhone12 Pro銷售佔比約70%，第二波預購的iPhone12 mini與iPhone12 Pro Max只有30%，但我的推論這兩波預購比很可能是6:4或是5:5，也就是總銷售量會被低估，以6:4舉例來說，如果目前預估新機銷量是7000萬支，那他認為的70%是4900萬支，實際上只佔60%，所以總實際銷量會來到8100萬支，他低估至少千萬支的新機銷量。所以這讓台股蘋概股的利多未完全發酵，第四季的全球性的報復性消費，將會讓台股再站上一萬三千點，請拭目以待。（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

※免責聲明：本文為分析師個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)