胸腔重症醫師蘇一峰批，健保專家口說「抑制浪費省不了健保」一年中有超過50萬元的藥物，都因民眾過度浪費導致報廢。(摘自蘇一峰臉書)

衛服部長陳時中10月初出席健保國是會議，會中再度對調漲健保費透露果決態度，表示要用健康投資的角度看待保費調整。不過卻引起醫界砲轟，北市聯醫胸腔重症醫師蘇一峰批，健保專家坐在辦公室看著電腦數據，口說「抑制浪費省不了健保」，但真相是一年中有超過50萬元的藥物，都因民眾過度浪費導致報廢，卻不被重視。

蘇一峰今（21日）於個人臉書指出，健保署的專家坐辦公室看電腦數據說「抑制浪費也省不了多少健保支出，還是漲健保比較有用啦！」但在第一線的醫護眼裡，實情卻不是如此。一位藥師朋友向他分享，醫院藥局收到的廢棄藥品眾多，報廢金額更是難以想像。

蘇一峰貼出照片舉例，表示藍色的藥片是肝癌末期的標靶藥物，但許多病患卻拿藥不吃，桌上整疊滿滿的藥片價值高達50萬元！另外還有腎臟移植後要吃的抗器官排斥藥物，代價也要20萬元，還有約2萬元筆型胰島素，也全都遭病患給浪費。

蘇一峰指出，現實就是會有不少民眾不懂珍惜，濫用醫療健保，「還有更多更多的藥物浪費，在台灣不斷地發生！」且圖片僅是由一位藥師提供，代表全台灣還有著更多的納稅錢被不懂珍惜健保資源的人給給浪費。蘇一峰直呼「健保專家還認為浪費不嚴重嗎！只有漲保費才能解決問題嗎！？」並強調健保只要加強部分負擔就可以抑制浪費行為。

不過面對政府立場，蘇一峰語帶嘲諷表示，官員總說「不要討論個案，這些都是特例啦！醫療人員你們去讀國外論文，再來跟我們討論啦！」但是健保被過度浪費事實已擺在眼前，蘇一峰認為，醫療人員只要提供民眾多一點時間的衛教，就能改善這樣浪費的情形。但「醫德與衛教不值任何錢！」蘇一峰說，在台灣健保制度下，醫療人員臨床工作過勞，又有多少時間能花在衛教上？另外，很多人以為把藥回收到藥局就不算浪費，但按照法規規定，這些藥物回收後都只能丟棄掉。

(中時新聞網)