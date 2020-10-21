台鐵新民街倉庫群。(文化部提供)

原定今年於台中中電影中心內落成的國家漫畫博物館，5月經文化部宣布破局，文化部長李永得與台中市長盧秀燕溝通協商後，於6月確認未來選址仍優先考量台中。文化部21日發布新聞稿表示，經文化部重新選址後，初步擇定台中市「帝國製糖廠臺中營業所」及「台鐵新民街倉庫群」兩處作為設置地點。

台北市漫畫從業人員職業工會理事長賴有賢、漫畫家卓宜彬（鐵柱）、漫畫家劉明昆及東海大學建築系教授郭奇正等人，針對台中市府提供7處建置場址，組成選址評估委員會一一評估，最終順利完成選址。

賴有賢表示，國家漫畫博物館本於台中中電影中心內落成，當初的場館地點，不管是保存原稿的恆溫設備，或是場地空間大小，均非常不完備，不利於漫畫文物保存也不適合策展，連獨立大廳都沒有。

賴有賢表示，當時漫畫界都認為，寧願等待，也不希望場館在無完整措施下草率定案。如今新選址地點交通便利、腹地大，能吸引人流，非常期待未來國家漫畫博物館能在帝國製糖廠臺中營業所及台鐵新民街倉庫群落腳。

文化部表示，選址結果已於9月30日函知中市府，但因該兩處基地現況均使用中，文化部也期待，中市府能於兼顧廠商、攤商權益前提下妥善處理，交付期程則尊重中市府作業時程。文化部後續將與中市府持續保持合作，早日完成國家漫畫博物館籌設工作。

文化部強調，重新選址過程中，文化部仍持續推動漫博館軟體籌備工作，以軟體先行模式，由國立台灣歷史博物館協助典藏、研究及組織規劃等籌備工作，並以研究、展覽帶動典藏方式，策辦以少女及政治為主題之兩檔漫畫特展。選址結果確認後，將於明年辦理規劃設計，並報請行政院同意修正公共建設計畫，期待早日完成國家漫畫博物館籌設工作。

(中時 )