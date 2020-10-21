瞄準5G及後疫情時代商機，首屆「台灣國際電子製造聯合展覽」21日起一連三天，在台北南港展覽一館展出，共800家國內外參展商、1,850個攤位，其中，聯展重頭戲「採購洽談會」將集結美、加、澳、印度、日、星、土耳其、巴西、波蘭及中國大陸等逾20國、50位買主，進行超過200場虛擬採購洽談，助攻台灣電子業與世界接軌。

貿協表示，疫情帶動遠距應用及終端設備等需求大增，2020年「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan） 」，首度攜手「台灣電路板產業國際展（TPCA Show） 」、「台北國際光電週（OPTO TAIWAN） 」 及「台灣國際雷射展（Laser & Photonics Taiwan） 」，以「台灣國際電子製造聯合展覽」的模式開展，呈現台灣電子製造產業的全貌。

21日開幕活動，行政院副院長沈榮津、經濟部政務次長陳正祺、美國在台協會副處長谷立言、經濟部工業局局長呂正華，以及聯展主辦單位外貿協會董事長黃志芳、電電公會理事長李詩欽、台灣電路板協會理事長李長明、光電科技工業協進會董事長邰中和、台灣雷射科技應用協會榮譽理事長潘忠義等共同出席。

貿協董事長黃志芳表示，全球電子業受疫情影響陷入產業鏈斷鏈危機，「台灣國際電子製造聯合展覽」是全世界唯一可以實體開幕的電子聯合展覽，展現台灣防疫與產業的堅強實力，貿協將與產業一同重組並打造具韌性的供應鏈，帶領業者更接近買主與市場。

電電公會理事長李詩欽表示，據工研院預估，今年資訊電子業產值將達新台幣7.1兆元，是台灣經濟發展的主力，此次聯合展覽展現台灣高階智慧製造的實力，電電公會將持續與貿協及各代表公會，攜手協助廠商再創產業價值。

貿協指出，今年電子展及AIoT展首次運用數位科技，線上、線下同步舉辦新產品發表、展場直播（Live Tour）及論壇直播等，讓世界看見台灣電子製造產業的創新能量；展覽期間也將舉辦各式主題論壇，如物聯網晶片化、AIoT應用、資安、智慧家庭AI應用、環境永續發展及數位轉型楷模分享等，協助業者掌握產業趨勢脈動。

貿協並指出，本屆電子展及AIoT展匯聚國內外關鍵電子零組件、儀器儀表、電池電源、人工智慧與物聯網、智慧零售、電子商務及照明業者，包括中華電信、遠傳、台灣固網、仁寶、固緯、泰仕、致茂、泰儀、擎宏、台灣羅德史瓦茲、明緯、康舒科技、菲凡能源、華城電機、南京資訊、凌群、愛亞系統等指標大廠均參展力挺，並設置9大主題館，涵蓋智慧製造、智慧應用、智慧城鄉、智慧生活、雲端物聯網、新創、物聯網晶片化整合服務、無人機、再生能源及儲能領域之最新趨勢與應用，內容豐富。

(工商 )