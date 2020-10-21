孔廟正門前1棵年約5、60歲鳳凰樹因染病，枝葉稀疏、了無生氣。(曹婷婷攝)

台南孔廟園區及周圍老樹環抱，形成古蹟美好風景，但近幾年卻屢傳老樹生病、凋零，孔廟正門前1棵年約5、60歲鳳凰樹因染病，枝葉稀疏、了無生氣，經文史工作者李文雄疾呼搶救，農業局緊急找來樹醫診斷確定罹患褐根病長達3、4年，也將展開搶救並改善棲地，期盼鳳凰樹明春能夠再現生機。李文雄說，老樹是活古蹟，沒有老樹相伴的古都容顏也會遜色。

李文雄說，孔廟是台南的一級古蹟，是外地人認識台南的文化代表意象，而台南昔日滿城鳳凰樹，兩者在台南都很具代表性，這棵生病的鳳凰木正好在孔廟門面，失色褪色都不是台南人所樂見，他觀察這株樹多時，發現樹木生長狀況不好，向孔廟文化基金會、農業局陳情，盼能獲得重視。

農業局邀專家學者共同診斷，了解樹木病況及採取防治措施，經嘉義大學森林及自然資源學系助理教授詹明勳開挖土壤取樣檢查，發現樹木吸收根系約60％死亡，並出現褐根病病徵，因影響樹木吸收水分功能，樹勢才急速衰弱，建議農業局先增加樹木的支撐及做好警示標誌，以維護用路人安全。

台南市長黃偉哲得知後，也希望鳳凰木能獲得醫治，早日恢復生機。農業局長謝耀清表示，市長相當關心樹木安全及老樹保存，指示該局一定要好好照顧市樹鳳凰木，該局會儘速進行棲地改善及病害防治，希望鳳凰木早日長出新芽，恢復盎然的生機。

(中時 )