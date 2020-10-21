高雄市政府水利局員工遭爆集體翹班，住在附近的民眾因不滿公務員拿公帑，上班時間卻跑回家摸魚，憤而錄影告發。對此，高雄市水利局證實此事，強調已簽懲處，將召開考績會依規辦理。

據《東森》報導，高雄市水利局汙水營運科的黃姓職員，負責巡視下水道管線，8日下午將近3點翹班回家被民眾拍下，不久後又出現另一名男子，加上後來到場的2個人，都是汙水營運科職員，疑似聚集在黃員家中泡茶聊天。

該民眾同一時間打電話到水利局，確認相關人員已經外出。他指出，這樣的行為已非首次，且公務人員領公帑，上班時間回家摸魚也不恰當。

高雄市水利局副局長梁錦淵表示，不管什麼理由，上班時間回家，且是3、4個人聚集是不對的，內部已簽懲處，將召開考績會討論此事，一切依規定辦理。

此外，報導也提到，黃員負責鼓山區、鹽埕區，與三民區的住家距離相差約10公里，卻向長官報告住在愛河周邊，才會趁空檔與同事回家討論事情，說法明顯與事實不符。

(中時新聞網)