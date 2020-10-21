集中保管結算所21日表示，大同公司由市場派召集在21日舉行股東臨時會，全場會議布置安排、資訊完整揭露，股東都能順利報到入場與會，會議進行過程平順，也沒有發現有股東權益受損害情事。

集保結算所表示，主管機關相當重視股東的權益保障、召集權人是否公平對待每位股東、股東會防疫作業，以及辦理股務事務中立性等事項，指示集保結算所派員查核召開股東臨時會作業。

集保於開會前一日下午赴股東臨時會的場地大直典華幸福機構5樓勘察會場佈置，瞭解股東報到之動線安排，便利股東報到出席，並設置主會場及2個備用場地，採間隔座位安排，股東臨時會的會場設置，符合防疫作業指引3.0之相關規定。

21日股東臨時會當日集保結算所稽核室經理陳子碇帶領三位同仁前往，陳子碇指出，大同股東臨時會由市場派召集，市場派委由康和證券負責股務相關業務，都能維持股務中立性，因應股東需求，由原定報到時間上午7時30分，提前7時20分受理報到，經配合量測額溫以及佩戴口罩，8時20分即大致完成報到，稍後進場股東安排到同樓層備用場地，會議進行平順。

根據集保統計，在大同股東臨時會前以電子投票完成占股權比例即有49.23％，逼近五成，而21日股東臨時會上午9時整，司儀宣讀依主管機關函示剔除，經查獲之陸資持有大同公司之表決權股份數額，並宣布出席股份總數已大同公司發行股份總數91.88％，達到法定之開會門檻，主席宣布開會及簡略致詞說明選舉案的進行方式，投票及計票後，司儀宣讀6席一般董事及3席獨立董事之當選名單。集保指出，本次大同股東臨時會，會議進行過程尚稱平順，未發現有股東權益受損害之情事。

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