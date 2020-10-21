網紅橫綱凱咪（Aqq cami）近日在臉書發表網美有7成都在賣淫，一席話引發軒然大波，接著更有一位自稱是業內人士的網友，在宅論壇上爆料一份陪睡價目表，其中被影射的知名實況主小雲寶寶隨著謠言越演越烈，終於不忍了，稍早在臉書開出10萬懸賞金，要大家幫她找出這位始作俑者。

出身香港的小雲寶寶捲入陪睡風波，衰遭影射陪睡價一次10萬，包遊一天25萬，後頭還註記「可特殊需求，非台灣人講話有口音，可吸」。原本小雲寶寶還懶理謠言，但隨著傳聞越演越烈，甚至連媽媽都打來問她，讓她不得不鄭重澄清。

「這次的七成風波是從那個誰發表的文，我懶得理他。其次影射我的文章是從宅論壇，用戶benladon911發出來的，他說我十萬是吧。各位那我現在開出十萬，請幫我找出這個人吧（莓莓跟隊），之後刑事民事一起走，大概還能有一筆和解金，到時候全數捐公益團體。」

小雲寶寶更坦言不知道要如何解釋一件無中生有的事情，因為她生活簡單到有電腦有烏龍茶就能過一輩子，直言這樣能燒到她也是很厲害。

不過這位遭小雲寶寶懸賞肉搜的網友，也在論壇PO文反嗆「我誰都沒說，怎麼會有人自己對號入座？這種行為到底是什麼心態？」還諷刺小雲寶寶根本就是想炒熱度，「懸賞文還發露奶照，是怕大家不知道？ 」

(中時新聞網)