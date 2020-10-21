在 Instagram 查看這則貼文

剛睡醒 又是個美妙的一天 本來想說謠言懶理 昨天還在跟貝利莓開那篇文章的玩笑 只是今天鬧上新聞 我媽還打給我 覺得得出來說幾句話了 這次的七成風波 是從那個誰發表的文 我懶得理他 其次影射我的文章是從宅論壇 用戶benladon911發出來的 他說我十萬是吧 各位那我現在開出十萬 請幫我找出這個人吧🙏 之後刑事民事一起走 大概還能有一筆和解金 到時候全數捐公益團體 我還真的不太清楚要怎樣解釋一件無中生有的事 我沒有很常出國 沒有常吃米其林餐廳 沒有四處遊玩 不愛玩ig fb（要不是因為工作 我的生活簡單到有電腦有烏龍茶就能過一輩子 這也能燒到我也是很厲害 順便跟大家說一下我的狀態 我會一直呆在香港的原因是因為 現在由於疫情的關係工作證基本上很難批因為我不是專業人員，而且我沒有趁我還在台灣的時候跟經紀公司簽約 所以我目前只能等到疫情結束回來台灣 而不是我不爽開台了 在香港陸陸續續有很多案子也問我 可是無奈的是我這邊的網路速度並不足以讓我開實況 很謝謝台中電競嘉年華的邀請 很希望可以到現場來跟你們慶祝盛舉 山不轉路轉 路不轉人轉 一開始我只接接發文/影片 後來就決定簽手機直播先做著 本身很排斥手機直播 現在做著做著挺快樂的 Uplive 🔍 babybaby1111 主管 我這樣應該也算一篇文對吧 （不好意思 要附圖才算一篇文）

小雲寶寶 baby/yuna（@baby19951111）分享的貼文 於 張貼

網紅橫綱凱咪（Aqq cami）近日在臉書發表網美有7成都在賣淫，一席話引發軒然大波，接著更有一位自稱是業內人士的網友，在宅論壇上爆料一份陪睡價目表，其中被影射的知名實況主小雲寶寶隨著謠言越演越烈，終於不忍了，稍早在臉書開出10萬懸賞金，要大家幫她找出這位始作俑者。

出身香港的小雲寶寶捲入陪睡風波，衰遭影射陪睡價一次10萬，包遊一天25萬，後頭還註記「可特殊需求，非台灣人講話有口音，可吸」。原本小雲寶寶還懶理謠言，但隨著傳聞越演越烈，甚至連媽媽都打來問她，讓她不得不鄭重澄清。

在 Instagram 查看這則貼文

玩了兩小時的水 我變得更黑了😂

小雲寶寶 baby/yuna（@baby19951111）分享的貼文 於 張貼

「這次的七成風波是從那個誰發表的文，我懶得理他。其次影射我的文章是從宅論壇，用戶benladon911發出來的，他說我十萬是吧。各位那我現在開出十萬，請幫我找出這個人吧（莓莓跟隊），之後刑事民事一起走，大概還能有一筆和解金，到時候全數捐公益團體。」

小雲寶寶更坦言不知道要如何解釋一件無中生有的事情，因為她生活簡單到有電腦有烏龍茶就能過一輩子，直言這樣能燒到她也是很厲害。

不過這位遭小雲寶寶懸賞肉搜的網友，也在論壇PO文反嗆「我誰都沒說，怎麼會有人自己對號入座？這種行為到底是什麼心態？」還諷刺小雲寶寶根本就是想炒熱度，「懸賞文還發露奶照，是怕大家不知道？ 」

美魔女朱茵竟變白髮老婦人 老公黃貫中認出愛妻的反應讓人震驚
女星19歲初見諧星尪被性侵懷孕 忍32年家暴斷出軌渣夫
范冰冰紅毯「小腹激凸」翻車 造型師大爆私下內幕

(中時新聞網)

#小雲寶寶 #貝莉莓 #陪睡價目表 #小雲寶寶懸賞10萬 #