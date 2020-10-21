大陣仗求婚，準新娘可能會很開心，但旁邊的人可能就不一定了，大陸遼寧一名富二代，封校期間找來6台高級豪車，一堆求婚幫手進到大學校園，高調向女友求婚，還有隨行攝影師記錄過程，看似甜蜜溫馨的場合，卻引起許多大學生不滿。

根據網友爆料，這所大學是大連工業大學，由於正逢封校期間，就連學校工作人員要進入校園，都必須提前申請，並附上健康碼還有行跡資料；同時學生如果需要外出，需要多重關卡，從輔導員、導師、再到學院層層審核。

富二代大陣仗求婚(圖片取自微博)

但這名富二代卻大喇喇找來6台高級豪車，加上一大票隨行的求婚人員，現場擺滿鮮花、氣球、放煙火，還有專業攝影師扛著機器錄影，氣氛非常熱鬧，沒多久女主角也摀嘴現身，當時許多大學生圍觀，見證富二代求婚的一刻；但更多人不滿，狂酸大連工業大學是東北知名大學，但管理卻如此兒戲，跌破大家眼鏡。

爆料掀起網友熱議，留言虧「這就是鈔票的能力」、「出差錯不太可能，問問收了多少錢」、「有錢確實就能為所欲為啊」、「富二代人生就是如此」、「封校不關我的事，想把妹就把妹」；而針對學生抗議，學校發表聲明，表示「學校保衛處正在處理，學校是封閉管理，肯定是不能進入，正在查明是否保全出差錯」。

(中時新聞網)