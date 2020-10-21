隨著美國年底消費旺季即將到來，美國企業為了趕搭熱潮開始重建庫存，但在今年新冠肺炎疫情衝擊下，貨櫃航運業者營運受到嚴重衝擊，但隨著時序進入下半年，國際貨櫃航運需求重新打開，原本取消的百個航線也難在短期恢復，導致亞洲運送至美國的航運費暴增3倍。

據《金融時報》報導，波羅的海國際航運公會(Bimco)資料指出，亞洲運送至美國西岸的長期貨櫃航運費率上周跳增12.7%，創下10月1日飆漲37.2%、也就是2015年以來最大隔夜漲幅以來最好表現。目前報價水位較去年同期大增63.4%，從亞洲運送至東岸的費率也較去年同期增長25%。

Jefferies分析師David Kerstens表示，由於疫情衝擊供應鏈布局，美國貨物庫存創下1990年最低水位，這讓許多美企對亞洲的貨物需求極大。

由於長期費率漲幅遠高於即期費率，北京當局已經在9月找來主要國際航運商，要求管制價格，美國聯邦海事委員會也嚴格控管航運商以及全球3大航運聯盟。隨著各國放寬邊境管制、貨物需求也在下半年暴增，閒置貨船站全球貨櫃航運艦隊的比重已經從5月的12%降至2%。不僅亞洲往美國運費增加，歐洲運費也在增加，大陸至澳洲、巴西的航運費用也在提高。

據《紐約時報》報導，隨著聖誕節消費旺季逼近，美國企業原本期待能靠這次旺季一掃今年新冠肺炎疫情以來的災情，但在貨櫃航運市場仍未復甦，零售供應鏈、貨運商恐怕會迎來「貨運末日」(shipageddon)的混亂情況。

(中時新聞網)