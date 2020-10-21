今明兩天受輕颱「沙德爾」其外圍環流水氣影響，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭及花蓮地區有局部大雨甚至豪雨機率。(氣象局提供)

受到東北風及沙德爾颱風外圍環流影響，氣象局針對7縣市發布豪大雨特報，基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率。（氣象局）

本周持續受東北風影響，今(21)、明(22)兩天颱風外圍將帶來明顯水氣，配合「共伴效應」作用，北部、東半部、南部地區及中部山區有短暫陣雨發生機率，其中降雨較明顯地區集中在基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北山區，有局部大雨豪雨發生機率。

氣象局預報員陳建安表示，今明兩天受輕颱「沙德爾」其外圍環流水氣影響，氣象局針對7縣市發布豪雨特報，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭及花蓮地區有局部大雨甚至豪雨機率，恆春半島及中南部山區也有陣雨發生機率，整體而言天氣較為濕涼；氣溫部分，明天各地清晨低溫約22-25度，白天北台灣高溫約24度、花東的27-29度、中南部為30度左右。

天氣職人吳聖宇指出，由於東北風涼冷空氣跟颱風外圍環流所帶來的濕暖空氣交會，形成「共伴效應」今晚到明晨間，共伴風面雲帶仍可能替基隆北北海岸、大台北東側山區、宜蘭地區帶來較大雨勢，有大雨或短時豪雨等級降雨發生的機會。台灣颱風論壇也指出，周四（22）將是共伴雲系降雨巔峰，以北北基、宜蘭山區雨勢最為劇烈。

周五(23)水氣稍微減少，上述發生大雨及豪雨地區的機率也下降，不過屆時有另一道東北風增強，水氣方面沒有這次那麼多，因此較為乾冷。

周六(24)之後隨著颱風遠離，轉為主要受東北風影響天氣，一直到下周三(28)各地大多為多雲到晴天氣，降雨部分以東半部短暫雨為主。

周六、下周日(5)受周五南下東北風影響，清晨中部以北低溫僅19-20度，由於偏乾冷，台中、嘉義等較空曠區域易有輻射冷卻效應，低溫可能到下探17-18度，下周一氣溫將稍微回升。

(中時 )