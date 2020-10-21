《猩球崛起》裡的猴子逆襲事件真正發生了！今天才傳出雲林縣林內鄉，有20隻台灣獼猴成群結隊，明目張膽的進入私立淵明國中騷擾校內師生。印度近來也發生野猴襲擊女童事件，還成群丟石頭將人砸死，當地居民指出，野猴攻擊當地人造成身亡的事件層出不窮，已經並非第一次發生這些事件。

據了解，印度北方邦穆扎法爾納加爾，1名13歲印度女童日前在自家曬衣服時，受到一群成群結隊的野猴集體攻擊，女童見野猴拿石頭丟她，因此奮力躲避野猴的攻擊，因女童尚小年幼，躲避攻擊期間，不慎從高處落下重傷，雖後續緊急送醫搶救，仍是回天乏術。

2018年時，也發生一群野猴闖入屋中，看到女嬰正在抱著奶瓶吸食，先是搶走女嬰手中的奶瓶，在玩膩後開始將目標轉移女嬰，將她凌虐致死後，再瘋狂拿起石頭狂丟，將女嬰活生生給砸死。

另一地區阿格拉也發生屋主與工人進行整修時，突然遭到35隻野猴成群闖入，並在3樓開始進行互毆活動，兩人上樓查看後，房屋竟然立即倒塌，兩人在崩塌時因遭到石頭擊中頭部皆都身亡。

(中時新聞網)